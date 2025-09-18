Steyr Motors Aktie News: Steyr Motors am Freitagvormittag mit Kursabschlägen

Notierung im Blick

Die Aktie von Steyr Motors gehört am Freitagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Steyr Motors-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung zuletzt um 1,8 Prozent auf 54,00 EUR ab.

Um 09:04 Uhr rutschte die Steyr Motors-Aktie in der XETRA-Sitzung um 1,8 Prozent auf 54,00 EUR ab. Das bisherige Tagestief markierte Steyr Motors-Aktie bei 54,00 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 54,00 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 786 Steyr Motors-Aktien.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 1,000 EUR, nach 0,550 EUR im Jahr 2024.

Steyr Motors dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2025 voraussichtlich am 23.10.2025 präsentieren. Mit der Präsentation der Q3 2026-Finanzergebnisse von Steyr Motors rechnen Experten am 22.10.2026.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 1,63 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

