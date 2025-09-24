Steyr Motors Aktie News: Steyr Motors am Vormittag stärker
Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Donnerstagvormittag der Anteilsschein von Steyr Motors. Im XETRA-Handel gewannen die Steyr Motors-Papiere zuletzt 0,4 Prozent.
Im XETRA-Handel gewannen die Steyr Motors-Papiere um 09:06 Uhr 0,4 Prozent. Kurzfristig markierte die Steyr Motors-Aktie bei 53,20 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Zur Startglocke stand der Titel bei 52,60 EUR. Bisher wurden via XETRA 762 Steyr Motors-Aktien gekauft oder verkauft.
Nachdem Steyr Motors seine Aktionäre 2024 mit 0,550 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 1,000 EUR je Aktie ausschütten.
Voraussichtlich am 23.10.2025 dürfte Steyr Motors Anlegern einen Blick in die Q3 2025-Bilanz gewähren. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2026-Bilanz auf den 22.10.2026.
Den erwarteten Gewinn je Steyr Motors-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 1,63 EUR fest.
