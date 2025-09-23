Steyr Motors Aktie News: Steyr Motors am Mittag mit roten Vorzeichen
Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von Steyr Motors. Die Steyr Motors-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung zuletzt um 0,7 Prozent auf 53,60 EUR ab.
Werte in diesem Artikel
Die Steyr Motors-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 11:44 Uhr um 0,7 Prozent auf 53,60 EUR ab. Das bisherige Tagestief markierte Steyr Motors-Aktie bei 53,20 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 54,20 EUR. Bisher wurden heute 2.078 Steyr Motors-Aktien gehandelt.
Steyr Motors-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 0,550 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 1,000 EUR belaufen.
Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird für den 23.10.2025 terminiert. Einen Blick in die Q3 2026-Bilanz können Steyr Motors-Anleger Experten zufolge am 22.10.2026 werfen.
Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 1,63 EUR je Steyr Motors-Aktie belaufen.
Redaktion finanzen.net
Die aktuellsten News zur Steyr Motors-Aktie
Steyr Motors: Reichlich Potenzial
Steyr Motors: Starke Stütze für die Mittelfristziele
Ausgewählte Hebelprodukte auf Steyr Motors
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Steyr Motors
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Bildquellen: WHYFRAME / Shutterstock.com
Nachrichten zu Steyr Motors
Analysen zu Steyr Motors
Keine Analysen gefunden.