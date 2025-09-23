DAX23.604 ±-0,0%ESt505.467 -0,1%Top 10 Crypto15,67 +2,8%Dow46.293 -0,2%Nas22.573 -1,0%Bitcoin96.298 +1,6%Euro1,1750 -0,6%Öl68,34 +0,8%Gold3.764 ±0,0%
Steyr Motors im Fokus

Steyr Motors Aktie News: Steyr Motors am Mittag mit roten Vorzeichen

24.09.25 12:05 Uhr
Steyr Motors Aktie News: Steyr Motors am Mittag mit roten Vorzeichen

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von Steyr Motors. Die Steyr Motors-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung zuletzt um 0,7 Prozent auf 53,60 EUR ab.

Steyr Motors
53,80 EUR 0,40 EUR 0,75%
Die Steyr Motors-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 11:44 Uhr um 0,7 Prozent auf 53,60 EUR ab. Das bisherige Tagestief markierte Steyr Motors-Aktie bei 53,20 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 54,20 EUR. Bisher wurden heute 2.078 Steyr Motors-Aktien gehandelt.

Steyr Motors-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 0,550 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 1,000 EUR belaufen.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird für den 23.10.2025 terminiert. Einen Blick in die Q3 2026-Bilanz können Steyr Motors-Anleger Experten zufolge am 22.10.2026 werfen.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 1,63 EUR je Steyr Motors-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

