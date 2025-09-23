Steyr Motors Aktie News: Steyr Motors am Mittag mit roten Vorzeichen

Steyr Motors im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von Steyr Motors. Die Steyr Motors-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung zuletzt um 0,7 Prozent auf 53,60 EUR ab.

Die Steyr Motors-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 11:44 Uhr um 0,7 Prozent auf 53,60 EUR ab. Das bisherige Tagestief markierte Steyr Motors-Aktie bei 53,20 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 54,20 EUR. Bisher wurden heute 2.078 Steyr Motors-Aktien gehandelt.

Steyr Motors-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 0,550 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 1,000 EUR belaufen.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird für den 23.10.2025 terminiert. Einen Blick in die Q3 2026-Bilanz können Steyr Motors-Anleger Experten zufolge am 22.10.2026 werfen.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 1,63 EUR je Steyr Motors-Aktie belaufen.

