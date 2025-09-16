Steyr Motors Aktie News: Steyr Motors am Nachmittag mit roten Vorzeichen

Notierung im Blick

Die Aktie von Steyr Motors gehört am Montagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Das Papier von Steyr Motors gab in der XETRA-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 2,6 Prozent auf 52,80 EUR abwärts.

Das Papier von Steyr Motors gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 15:51 Uhr ging es um 2,6 Prozent auf 52,80 EUR abwärts. Im Tief verlor die Steyr Motors-Aktie bis auf 52,80 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 53,00 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 7.009 Steyr Motors-Aktien umgesetzt.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 0,550 EUR an Steyr Motors-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 1,000 EUR.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 23.10.2025 erfolgen. Die Q3 2026-Finanzergebnisse könnte Steyr Motors möglicherweise am 22.10.2026 präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Steyr Motors einen Gewinn von 1,63 EUR je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

