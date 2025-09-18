Steyr Motors Aktie News: Steyr Motors gibt am Freitagmittag nach

Kursentwicklung

Die Aktie von Steyr Motors gehört am Freitagmittag zu den Verlierern des Tages. Die Steyr Motors-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt mit Abschlägen von 0,7 Prozent bei 54,60 EUR.

Um 11:45 Uhr ging es für die Steyr Motors-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,7 Prozent auf 54,60 EUR. Der Kurs der Steyr Motors-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 54,00 EUR nach. Bei 54,00 EUR eröffnete der Anteilsschein. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 7.744 Steyr Motors-Aktien.

Nachdem Steyr Motors seine Aktionäre 2024 mit 0,550 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 1,000 EUR je Aktie ausschütten.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird für den 23.10.2025 terminiert. Steyr Motors dürfte die Q3 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 22.10.2026 präsentieren.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass Steyr Motors ein EPS in Höhe von 1,63 EUR in den Büchern stehen haben wird.

