Steyr Motors Aktie News: Steyr Motors gibt am Freitagmittag nach

19.09.25 12:06 Uhr
Steyr Motors Aktie News: Steyr Motors gibt am Freitagmittag nach

Die Aktie von Steyr Motors gehört am Freitagmittag zu den Verlierern des Tages. Die Steyr Motors-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt mit Abschlägen von 0,7 Prozent bei 54,60 EUR.

Werte in diesem Artikel
Steyr Motors
55,20 EUR
Um 11:45 Uhr ging es für die Steyr Motors-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,7 Prozent auf 54,60 EUR. Der Kurs der Steyr Motors-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 54,00 EUR nach. Bei 54,00 EUR eröffnete der Anteilsschein. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 7.744 Steyr Motors-Aktien.

Nachdem Steyr Motors seine Aktionäre 2024 mit 0,550 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 1,000 EUR je Aktie ausschütten.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird für den 23.10.2025 terminiert. Steyr Motors dürfte die Q3 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 22.10.2026 präsentieren.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass Steyr Motors ein EPS in Höhe von 1,63 EUR in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

