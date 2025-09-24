DAX23.392 -1,2%ESt505.417 -0,9%Top 10 Crypto15,30 -2,1%Dow46.121 -0,4%Nas22.498 -0,3%Bitcoin94.938 -1,7%Euro1,1742 ±0,0%Öl69,07 ±0,0%Gold3.753 +0,5%
Kurs der Steyr Motors

25.09.25 12:07 Uhr
Steyr Motors Aktie News: Steyr Motors am Donnerstagmittag in Rot

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von Steyr Motors. Die Steyr Motors-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,8 Prozent im Minus bei 52,60 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Steyr Motors
52,20 EUR -0,40 EUR -0,76%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Aktie verlor um 11:36 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,8 Prozent auf 52,60 EUR. In der Spitze büßte die Steyr Motors-Aktie bis auf 52,00 EUR ein. Mit einem Wert von 52,60 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 2.748 Steyr Motors-Aktien.

Zuletzt erhielten Steyr Motors-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,550 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 1,000 EUR aus.

Die Steyr Motors-Bilanz für Q3 2025 wird am 23.10.2025 erwartet. Einen Blick in die Q3 2026-Bilanz können Steyr Motors-Anleger Experten zufolge am 22.10.2026 werfen.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Steyr Motors-Gewinn in Höhe von 1,63 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

