Steyr Motors Aktie News: Steyr Motors am Donnerstagmittag in Rot

Kurs der Steyr Motors

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von Steyr Motors. Die Steyr Motors-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,8 Prozent im Minus bei 52,60 EUR.

Die Aktie verlor um 11:36 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,8 Prozent auf 52,60 EUR. In der Spitze büßte die Steyr Motors-Aktie bis auf 52,00 EUR ein. Mit einem Wert von 52,60 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 2.748 Steyr Motors-Aktien.

Zuletzt erhielten Steyr Motors-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,550 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 1,000 EUR aus.

Die Steyr Motors-Bilanz für Q3 2025 wird am 23.10.2025 erwartet. Einen Blick in die Q3 2026-Bilanz können Steyr Motors-Anleger Experten zufolge am 22.10.2026 werfen.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Steyr Motors-Gewinn in Höhe von 1,63 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

