Steyr Motors Aktie News: Steyr Motors verzeichnet am Vormittag Verluste
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von Steyr Motors. Die Steyr Motors-Aktie gab im XETRA-Handel zuletzt um 0,4 Prozent auf 53,80 EUR nach.
Werte in diesem Artikel
Um 09:06 Uhr rutschte die Steyr Motors-Aktie in der XETRA-Sitzung um 0,4 Prozent auf 53,80 EUR ab. Die höchsten Verluste verbuchte die Steyr Motors-Aktie bis auf 53,80 EUR. Bei 54,20 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 178 Steyr Motors-Aktien.
Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 1,000 EUR, nach 0,550 EUR im Jahr 2024.
Am 23.10.2025 werden die Q3 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Am 22.10.2026 wird Steyr Motors schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2026 präsentieren.
Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Steyr Motors-Aktie in Höhe von 1,63 EUR im Jahr 2025 aus.
Redaktion finanzen.net
Die aktuellsten News zur Steyr Motors-Aktie
Steyr Motors: Reichlich Potenzial
Steyr Motors: Starke Stütze für die Mittelfristziele
Ausgewählte Hebelprodukte auf Steyr Motors
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Steyr Motors
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Bildquellen: PopTika / Shutterstock.com
Nachrichten zu Steyr Motors
Analysen zu Steyr Motors
Keine Analysen gefunden.