Steyr Motors Aktie News: Steyr Motors verzeichnet am Vormittag Verluste

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von Steyr Motors. Die Steyr Motors-Aktie gab im XETRA-Handel zuletzt um 0,4 Prozent auf 53,80 EUR nach.

Um 09:06 Uhr rutschte die Steyr Motors-Aktie in der XETRA-Sitzung um 0,4 Prozent auf 53,80 EUR ab. Die höchsten Verluste verbuchte die Steyr Motors-Aktie bis auf 53,80 EUR. Bei 54,20 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 178 Steyr Motors-Aktien.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 1,000 EUR, nach 0,550 EUR im Jahr 2024.

Am 23.10.2025 werden die Q3 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Am 22.10.2026 wird Steyr Motors schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2026 präsentieren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Steyr Motors-Aktie in Höhe von 1,63 EUR im Jahr 2025 aus.

