Steyr Motors Aktie News: Steyr Motors verliert am Donnerstagnachmittag

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Steyr Motors. Zuletzt fiel die Steyr Motors-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 2,6 Prozent auf 51,60 EUR ab.

Die Steyr Motors-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 15:50 Uhr um 2,6 Prozent auf 51,60 EUR ab. In der Spitze büßte die Steyr Motors-Aktie bis auf 51,60 EUR ein. Bei 52,60 EUR eröffnete der Anteilsschein. Im heutigen Handel wurden bisher 6.023 Steyr Motors-Aktien umgesetzt.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 1,000 EUR. Im Vorjahr erhielten Steyr Motors-Aktionäre 0,550 EUR je Wertpapier.

Voraussichtlich am 23.10.2025 dürfte Steyr Motors Anlegern einen Blick in die Q3 2025-Bilanz gewähren. Schätzungsweise am 22.10.2026 dürfte Steyr Motors die Q3 2026-Finanzergebnisse präsentieren.

In der Steyr Motors-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 1,63 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

