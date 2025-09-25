Steyr Motors Aktie News: Steyr Motors am Freitagmittag mit Verlusten

Kurs der Steyr Motors

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von Steyr Motors. Die Aktionäre schickten das Papier von Steyr Motors nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 1,9 Prozent auf 50,80 EUR.

Die Steyr Motors-Aktie musste um 11:43 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 1,9 Prozent auf 50,80 EUR. Die größten Abgaben verzeichnete die Steyr Motors-Aktie bis auf 50,40 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 50,40 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 5.170 Steyr Motors-Aktien.

Zuletzt erhielten Steyr Motors-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,550 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 1,000 EUR aus.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird am 23.10.2025 erwartet. Mit der Vorlage der Q3 2026-Bilanz von Steyr Motors rechnen Experten am 22.10.2026.

Experten gehen davon aus, dass Steyr Motors im Jahr 2025 1,63 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

