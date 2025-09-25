Steyr Motors Aktie News: Steyr Motors gibt am Vormittag nach
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von Steyr Motors. Der Steyr Motors-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 1,9 Prozent auf 50,80 EUR.
Der Steyr Motors-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 09:04 Uhr verlor das Papier 1,9 Prozent auf 50,80 EUR. Die Abwärtsbewegung der Steyr Motors-Aktie ging bis auf 50,40 EUR. Mit einem Wert von 50,40 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 328 Steyr Motors-Aktien.
Nach 0,550 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 1,000 EUR je Steyr Motors-Aktie.
Für das laufende Jahresviertel Q3 2025 wird am 23.10.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Mit der Vorlage der Q3 2026-Bilanz von Steyr Motors rechnen Experten am 22.10.2026.
Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 1,63 EUR je Steyr Motors-Aktie.
