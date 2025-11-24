DAX23.282 +0,8%Est505.532 +0,3%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,66 -0,5%Nas22.273 +0,9%Bitcoin74.528 -1,2%Euro1,1531 +0,1%Öl62,07 -0,7%Gold4.073 +0,2%
Steyr Motors Aktie News: Steyr Motors am Montagvormittag im Minus

24.11.25 09:25 Uhr
Steyr Motors Aktie News: Steyr Motors am Montagvormittag im Minus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von Steyr Motors. Das Papier von Steyr Motors befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 1,0 Prozent auf 31,00 EUR ab.

Das Papier von Steyr Motors gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 09:07 Uhr ging es um 1,0 Prozent auf 31,00 EUR abwärts. Der Kurs der Steyr Motors-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 31,00 EUR nach. Mit einem Wert von 31,40 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 2.852 Steyr Motors-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 18.03.2025 bei 384,00 EUR. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Steyr Motors-Aktie 1.138,71 Prozent zulegen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 12,45 EUR. Dieser Wert wurde am 22.11.2024 erreicht. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 59,84 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,679 EUR, nach 0,550 EUR im Jahr 2024.

Die Vorlage der Q4 2025-Finanzergebnisse wird am 25.02.2026 erwartet.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass Steyr Motors ein EPS in Höhe von 1,27 EUR in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

