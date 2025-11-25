Steyr Motors Aktie News: Steyr Motors gibt am Dienstagnachmittag deutlich nach

Steyr Motors im Blick

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Steyr Motors. Zuletzt fiel die Steyr Motors-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 6,1 Prozent auf 27,50 EUR ab.

Um 15:50 Uhr rutschte die Steyr Motors-Aktie in der XETRA-Sitzung um 6,1 Prozent auf 27,50 EUR ab. Zwischenzeitlich weitete die Steyr Motors-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 27,50 EUR aus. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 29,80 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 41.463 Steyr Motors-Aktien.

Am 18.03.2025 markierte das Papier bei 384,00 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 1.296,36 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Steyr Motors-Aktie. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 04.02.2025 bei 12,70 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 53,82 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Steyr Motors-Aktie.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 0,550 EUR an Steyr Motors-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,679 EUR.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2025 dürfte Steyr Motors am 25.02.2026 präsentieren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 1,27 EUR je Aktie in den Steyr Motors-Büchern.

