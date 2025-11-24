Steyr Motors Aktie News: Steyr Motors gibt am Montagnachmittag deutlich nach

Steyr Motors im Fokus

Die Aktie von Steyr Motors gehört am Montagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Zuletzt ging es für die Steyr Motors-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 5,8 Prozent auf 29,50 EUR.

Das Papier von Steyr Motors befand sich um 15:49 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 5,8 Prozent auf 29,50 EUR ab. In der Spitze büßte die Steyr Motors-Aktie bis auf 29,30 EUR ein. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 31,40 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 64.199 Steyr Motors-Aktien den Besitzer.

Bei einem Wert von 384,00 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (18.03.2025). Mit einem Zuwachs von mindestens 1.201,69 Prozent könnte die Steyr Motors-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 22.11.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 12,45 EUR ab. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 57,80 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Im Jahr 2024 erhielten Steyr Motors-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,550 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,679 EUR.

Die Vorlage der Q4 2025-Finanzergebnisse wird am 25.02.2026 erwartet.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 1,27 EUR je Steyr Motors-Aktie belaufen.

