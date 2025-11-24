DAX23.296 +0,9%Est505.551 +0,6%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,80 +0,7%Nas22.727 +2,0%Bitcoin74.933 -0,7%Euro1,1527 +0,1%Öl62,62 +0,2%Gold4.093 +0,7%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 Bayer BAY001 NVIDIA 918422 Novo Nordisk A3EU6F RENK RENK73 DroneShield A2DMAA Siemens Energy ENER6Y Lufthansa 823212 Deutsche Telekom 555750 Alphabet A (ex Google) A14Y6F HENSOLDT HAG000 TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 BASF BASF11 Amazon 906866 Allianz 840400
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX steigt -- Wall Street freundlich -- Novo Nordisk scheitert bei Alzheimer-Studie -- Alphabet, TKMS, D-Wave, DroneShield, Siemens Energy, Rheinmetall & Co., DHL, Bayer, Lufthansa, NEL im Fokus
Top News
Mehr als 6.500 Investmentmöglichkeiten Mehr als 6.500 Investmentmöglichkeiten
Nach schwacher Vorwoche: DAX stabilisiert sich - Wirtschaftssorgen lassen Gewinne etwas schmelzen Nach schwacher Vorwoche: DAX stabilisiert sich - Wirtschaftssorgen lassen Gewinne etwas schmelzen
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Steyr Motors im Fokus

Steyr Motors Aktie News: Steyr Motors gibt am Montagnachmittag deutlich nach

24.11.25 16:10 Uhr
Steyr Motors Aktie News: Steyr Motors gibt am Montagnachmittag deutlich nach

Die Aktie von Steyr Motors gehört am Montagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Zuletzt ging es für die Steyr Motors-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 5,8 Prozent auf 29,50 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Steyr Motors
30,00 EUR -0,30 EUR -0,99%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Das Papier von Steyr Motors befand sich um 15:49 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 5,8 Prozent auf 29,50 EUR ab. In der Spitze büßte die Steyr Motors-Aktie bis auf 29,30 EUR ein. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 31,40 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 64.199 Steyr Motors-Aktien den Besitzer.

Bei einem Wert von 384,00 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (18.03.2025). Mit einem Zuwachs von mindestens 1.201,69 Prozent könnte die Steyr Motors-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 22.11.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 12,45 EUR ab. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 57,80 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Im Jahr 2024 erhielten Steyr Motors-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,550 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,679 EUR.

Die Vorlage der Q4 2025-Finanzergebnisse wird am 25.02.2026 erwartet.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 1,27 EUR je Steyr Motors-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Steyr Motors-Aktie

Mutares-Aktie fester: Restliche Steyr-Beteiligung verkauft

Steyr Motors: Derbe Prognosesenkung - was nun?

Mutares-Aktie unter Druck - Beteiligung Steyr Mortors kappt Prognose

Ausgewählte Hebelprodukte auf Steyr Motors

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Steyr Motors

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: Tischenko Irina / Shutterstock.com

Nachrichten zu Steyr Motors

DatumMeistgelesen
Wer­bung