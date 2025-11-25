Steyr Motors Aktie News: Steyr Motors am Dienstagvormittag auf grünem Terrain

Steyr Motors im Blick

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von Steyr Motors. Zuletzt stieg die Steyr Motors-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,7 Prozent auf 29,50 EUR.

Die Steyr Motors-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 09:06 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,7 Prozent auf 29,50 EUR. Der Kurs der Steyr Motors-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 30,00 EUR zu. Zur Startglocke stand der Titel bei 29,80 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 2.089 Steyr Motors-Aktien.

Bei 384,00 EUR markierte der Titel am 18.03.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Mit einem Zuwachs von 1.201,69 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 04.02.2025 bei 12,70 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 56,95 Prozent.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,679 EUR. Im Vorjahr erhielten Steyr Motors-Aktionäre 0,550 EUR je Wertpapier.

Mit der Q4 2025-Bilanzvorlage von Steyr Motors wird am 25.02.2026 gerechnet.

Von Analysten wird erwartet, dass Steyr Motors im Jahr 2025 1,27 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

