Steyr Motors im Blick

Steyr Motors Aktie News: Steyr Motors am Dienstagvormittag auf grünem Terrain

25.11.25 09:24 Uhr
Zu den Gewinnern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von Steyr Motors. Zuletzt stieg die Steyr Motors-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,7 Prozent auf 29,50 EUR.

Die Steyr Motors-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 09:06 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,7 Prozent auf 29,50 EUR. Der Kurs der Steyr Motors-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 30,00 EUR zu. Zur Startglocke stand der Titel bei 29,80 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 2.089 Steyr Motors-Aktien.

Bei 384,00 EUR markierte der Titel am 18.03.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Mit einem Zuwachs von 1.201,69 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 04.02.2025 bei 12,70 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 56,95 Prozent.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,679 EUR. Im Vorjahr erhielten Steyr Motors-Aktionäre 0,550 EUR je Wertpapier.

Mit der Q4 2025-Bilanzvorlage von Steyr Motors wird am 25.02.2026 gerechnet.

Von Analysten wird erwartet, dass Steyr Motors im Jahr 2025 1,27 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Steyr Motors-Aktie

