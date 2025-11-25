Steyr Motors Aktie News: Steyr Motors am Dienstagvormittag auf grünem Terrain
Zu den Gewinnern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von Steyr Motors. Zuletzt stieg die Steyr Motors-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,7 Prozent auf 29,50 EUR.
Werte in diesem Artikel
Die Steyr Motors-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 09:06 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,7 Prozent auf 29,50 EUR. Der Kurs der Steyr Motors-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 30,00 EUR zu. Zur Startglocke stand der Titel bei 29,80 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 2.089 Steyr Motors-Aktien.
Bei 384,00 EUR markierte der Titel am 18.03.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Mit einem Zuwachs von 1.201,69 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 04.02.2025 bei 12,70 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 56,95 Prozent.
Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,679 EUR. Im Vorjahr erhielten Steyr Motors-Aktionäre 0,550 EUR je Wertpapier.
Mit der Q4 2025-Bilanzvorlage von Steyr Motors wird am 25.02.2026 gerechnet.
Von Analysten wird erwartet, dass Steyr Motors im Jahr 2025 1,27 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.
Redaktion finanzen.net
Die aktuellsten News zur Steyr Motors-Aktie
Mutares-Aktie fester: Restliche Steyr-Beteiligung verkauft
Steyr Motors: Derbe Prognosesenkung - was nun?
Mutares-Aktie unter Druck - Beteiligung Steyr Mortors kappt Prognose
Ausgewählte Hebelprodukte auf Steyr Motors
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Steyr Motors
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Bildquellen: Brian A Jackson / Shutterstock.com
Nachrichten zu Steyr Motors
Analysen zu Steyr Motors
Keine Analysen gefunden.