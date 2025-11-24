DAX23.229 +0,6%Est505.522 +0,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,70 -0,1%Nas22.273 +0,9%Bitcoin74.546 -1,2%Euro1,1541 +0,2%Öl62,41 -0,2%Gold4.068 ±0,0%
Steyr Motors Aktie News: Steyr Motors am Mittag mit kräftigen Verlusten

24.11.25 12:06 Uhr
Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von Steyr Motors. Die Steyr Motors-Aktie gab im XETRA-Handel zuletzt um 5,1 Prozent auf 29,70 EUR nach.

Aktien
Steyr Motors
30,00 EUR -0,30 EUR -0,99%
Die Aktie notierte um 11:46 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 5,1 Prozent auf 29,70 EUR. Die größten Abgaben verzeichnete die Steyr Motors-Aktie bis auf 29,60 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 31,40 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 40.974 Steyr Motors-Aktien den Besitzer.

Der Anteilsschein kletterte am 18.03.2025 auf bis zu 384,00 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 1.192,93 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei 12,45 EUR erreichte der Anteilsschein am 22.11.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Steyr Motors-Aktie ist somit 58,08 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Steyr Motors-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 0,550 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,679 EUR belaufen.

Am 25.02.2026 werden die Q4 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass Steyr Motors ein EPS in Höhe von 1,27 EUR in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: g-stockstudio / Shutterstock.com

