Steyr Motors Aktie News: Steyr Motors gibt am Dienstagmittag ab

Kursentwicklung

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von Steyr Motors. Die Steyr Motors-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt mit Abschlägen von 3,8 Prozent bei 28,20 EUR.

Der Steyr Motors-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 11:49 Uhr verlor das Papier 3,8 Prozent auf 28,20 EUR. Der Kurs der Steyr Motors-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 28,20 EUR nach. Den Handelstag beging das Papier bei 29,80 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 22.093 Steyr Motors-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 384,00 EUR. Dieser Kurs wurde am 18.03.2025 erreicht. Derzeit notiert die Steyr Motors-Aktie damit 92,66 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Bei 12,70 EUR erreichte der Anteilsschein am 04.02.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Steyr Motors-Aktie 122,05 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Steyr Motors-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 0,550 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,679 EUR aus.

Die Vorlage der Q4 2025-Finanzergebnisse wird am 25.02.2026 erwartet.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Steyr Motors-Aktie in Höhe von 1,27 EUR im Jahr 2025 aus.

Redaktion finanzen.net

