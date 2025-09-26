Steyr Motors Aktie News: Steyr Motors tendiert am Montagvormittag auf rotem Terrain

Steyr Motors im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von Steyr Motors. Die Steyr Motors-Aktie musste zuletzt im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,4 Prozent auf 52,20 EUR.

Die Aktie notierte um 09:06 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,4 Prozent auf 52,20 EUR. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Steyr Motors-Aktie bisher bei 51,20 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 52,00 EUR. Zuletzt wechselten 330 Steyr Motors-Aktien den Besitzer.

Nachdem Steyr Motors seine Aktionäre 2024 mit 0,550 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 1,000 EUR je Aktie ausschütten.

Die Kennzahlen für Q3 2025 dürfte Steyr Motors am 23.10.2025 präsentieren. Die Q3 2026-Finanzergebnisse könnte Steyr Motors möglicherweise am 22.10.2026 präsentieren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 1,63 EUR je Aktie in den Steyr Motors-Büchern.

