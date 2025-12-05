DAX24.039 +0,7%Est505.726 +0,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,88 -5,7%Nas23.545 +0,2%Bitcoin76.202 -3,7%Euro1,1635 -0,1%Öl63,64 +0,4%Gold4.210 ±0,0%
Stimmung der US-Verbraucher im Dezember verbessert

05.12.25 16:03 Uhr

DOW JONES--Die Stimmung der US-Verbraucher hat sich im Dezember stärker aufgehellt als erwartet. Der an der Universität Michigan berechnete Index für die Verbraucherstimmung in den USA stieg bei der Umfrage zur Monatsmitte auf 53,3. Von Dow Jones Newswires befragte Ökonomen hatten einen Stand von 52,0 erwartet. Bei der Umfrage Ende November lag er bei 51,1.

Der Index für die Erwartungen belief sich auf 55,0 (Vormonat: 51,0), der Index für die Einschätzung der aktuellen Lage wurde mit 50,7 (51,0) angegeben.

Die Inflationserwartungen der Konsumenten auf Sicht von zwölf Monaten verringerten sich im Vergleich zum Vormonat auf 4,1 von 4,5 Prozent. Auf Sicht von fünf Jahren gingen sie zurück auf 3,2 von 3,4 Prozent.

Die US-Verbraucher spielen eine Schlüsselrolle für die US-Wirtschaft, weil rund 70 Prozent des Bruttoinlandsprodukts vom Privatkonsum abhängen.

