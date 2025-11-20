DAX23.499 +1,5%Est505.622 +1,5%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,34 -0,9%Nas23.105 +2,4%Bitcoin78.526 -0,8%Euro1,1524 -0,1%Öl64,17 +0,8%Gold4.088 +0,2%
Stimmung der Verbraucher im Euroraum unverändert

20.11.25 16:11 Uhr

DOW JONES--Das Verbrauchervertrauen im Euroraum hat sich im November konstant gegenüber dem Vormonat gezeigt. Der von der EU-Kommission ermittelte Index verharrte auf dem Vormonatsniveau von minus 14,2 Punkten. Von Dow Jones Newswires befragte Volkswirte hatten einen Stand von minus 14,0 prognostiziert. Für die EU-27 ging der Wert um 0,1 Punkte zurück auf minus 13,6. Der endgültige Indexstand des Verbrauchervertrauens für November wird in der kommenden Woche veröffentlicht.

Kontakt zum Autor: konjunktur.de@dowjones.com

DJG/brb/hab

(END) Dow Jones Newswires

November 20, 2025 10:12 ET (15:12 GMT)