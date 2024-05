STOXX-Handel: So performt der Euro STOXX 50 mittags

Index-Performance im Fokus

Mit dem Euro STOXX 50 geht es heute aufwärts.

Werte in diesem Artikel

Der Euro STOXX 50 notiert im STOXX-Handel um 12:09 Uhr um 0,52 Prozent fester bei 5.042,21 Punkten. An der Börse sind die im Index enthaltenen Werte damit 4,275 Bio. Euro wert. Zum Beginn des Mittwochshandels stand ein Zuschlag von 0,183 Prozent auf 5.025,30 Punkte an der Kurstafel, nach 5.016,10 Punkten am Vortag.

Bei 5.024,48 Einheiten erreichte der Euro STOXX 50 sein Tagestief, während er hingegen mit 5.046,50 Punkten den höchsten Stand markierte.

Euro STOXX 50-Performance seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht ging es für den Euro STOXX 50 bereits um 2,46 Prozent nach oben. Der Euro STOXX 50 stand vor einem Monat, am 08.04.2024, bei 5.046,05 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 08.02.2024, notierte der Euro STOXX 50 bei 4.710,78 Punkten. Vor einem Jahr, am 08.05.2023, stand der Euro STOXX 50 noch bei 4.348,65 Punkten.

Seit Jahresanfang 2024 kletterte der Index bereits um 11,73 Prozent. 5.121,71 Punkte markierten den Höchststand des Euro STOXX 50 im laufenden Jahr. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 4.380,97 Zählern.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im Euro STOXX 50

Die stärksten Aktien im Euro STOXX 50 sind derzeit Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (+ 2,14 Prozent auf 429,00 EUR), Siemens (+ 1,10 Prozent auf 182,12 EUR), SAP SE (+ 1,07 Prozent auf 176,22 EUR), Allianz (+ 0,84 Prozent auf 274,80 EUR) und Enel (+ 0,84 Prozent auf 6,44 EUR). Die Flop-Titel im Euro STOXX 50 sind derweil BMW (-2,98 Prozent auf 101,10 EUR), Ferrari (-2,91 Prozent auf 372,27 EUR), DHL Group (ex Deutsche Post) (-1,68 Prozent auf 37,94 EUR), Stellantis (-1,39 Prozent auf 19,92 EUR) und Infineon (-1,29 Prozent auf 35,92 EUR).

Blick in den Euro STOXX 50: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Im Euro STOXX 50 sticht die Stellantis-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via STOXX 9.514.039 Aktien gehandelt. Die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie macht im Euro STOXX 50 mit 388,979 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Fundamentaldaten der Euro STOXX 50-Werte im Blick

Die Stellantis-Aktie hat mit 3,81 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Euro STOXX 50 inne. Die Intesa Sanpaolo-Aktie bietet 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 9,16 Prozent, die höchste im Index.

Redaktion finanzen.net