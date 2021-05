Commerzbank-Aktie steigt: Deka unterstützt neue Strategie der Commerzbank

Aktien in diesem Artikel Commerzbank 6,52 EUR

"Die Strategie 2024 ist ambitioniert und wird von allen Beteiligten viel Kraft erfordern", sagte Deka-Portfoliomanager Andreas Thomae im Vorfeld der virtuellen Hauptversammlung der Bank am 18. Mai. "Diese Transformation ist aber unbedingt notwendig, um die Commerzbank wieder auf die erforderliche Profitabilität von 7 Prozent Eigenkapitalrendite zu bringen und so die Basis für Stabilität und Widerstandsfähigkeit zu schaffen."

Die Commerzbank will bis 2024 rund 10.000 Stellen abbauen und das Filialnetz auf knapp 450 von derzeit knapp 800 ausdünnen. "Das neue Sparprogramm von 1,4 Milliarden Euro bis zum Jahr 2024 ist ein großer Einschnitt, der die Kostenstruktur endlich auf das notwendige Maß zurückführt und die Bank wieder auf Zukunftskurs bringen wird", so Thomae. "Eine Entschlackung der Produktpalette im Privat- und Firmenkundenbereich war die ganze Zeit schon überfällig". Es sei aber wichtig, dass die Bank in dieser Umbauphase keine Erträge verliere.

Die Führungsmannschaft um CEO Knof müsse die Zeit bekommen, um ihre Ziele durchsetzen zu können, mahnte Thomae. "Dies war in der Vergangenheit nicht immer der Fall."

Im XETRA-Handel geht es für die Commerzbank-Aktie 2,35 Prozent hoch auf 6,41 Euro.

FRANKFURT (Dow Jones)

Bildquellen: Bocman1973 / Shutterstock.com