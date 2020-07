thyssen-Aktien fester: Air Products und thyssenkrupp kooperieren bei grünem Wasserstoff

Werbung

Heute im Fokus

DAX im Aufwind -- Wall Street im Plus --Uber kauft Postmates -- Buffett will Erdgas-Geschäfte von Dominion Energy kaufen -- MTU will Belegschaft verkleinern -- Tesla, Wirecard, Gerresheimer im Fokus

Deutsche Bank: Sparziele trotz Corona-Auszeit nicht in Gefahr - Weniger Stellen weg als geplant? JPMorgan hebt Ziel für Spotify kräftig an. VW legt weitere Planung für Werk Emden fest. Commerzbank: CEO Zielke bietet seinen Rücktritt an - Aufsichtsratschef Schmittmann will Mandat niederlegen. Erste Staats-Milliarde bei Lufthansa eingetroffen. Air France will mehr als 7.500 Stellen abbauen. ENCAVIS: Restliche Minderheitsanteile an zwölf französischen Solarparks erworben.