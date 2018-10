Jack Ma: Diese drei Fragen sollte man sich immer wieder stellen, wenn man erfolgreich sein möchte

Aktien in diesem Artikel Alibaba 118,55 EUR

Vom Startup zum Tech-Riesen

Seit der Gründung im Jahr 1999 führt Jack Ma Alibaba. Bis heute hat sich das einstige Startup zu einem der größten Tech-Unternehmen der Welt entwickelt und Ma sich zugleich zu einem der reichsten Männer Chinas.

Auf dem jährlichen Treffen des Internationalen Währungsfonds und der Weltbank sprach der Entrepreneur nun über sein Streben nach Erfolg. Egal ob jung oder alt, Gründer und Unternehmer sollten sich stets drei Fragen stellen. "Ich stelle mir immer wieder diese drei Fragen: Was hast du? Was willst du? Was wirst du aufgeben?". Man müsse zudem immer optimistisch, agil, anpassungsfähig und hartnäckig sein und dürfe keine Angst vor Herausforderungen haben.

Als Alibaba gegründet wurde, habe das Team weder über viel Geld, noch viel Wissen oder Branchenkontakte verfügt, erzählt Ma. Es sei außerdem unvermeidlich, dass man auf dem Weg zum Erfolg auch Opfer bringen müsse. "Glaube nicht, dass du nächstes Jahr erfolgreich sein wirst; du musst dich auf 10 Jahre vorbereiten". Doch die Gründungsteammitglieder Alibabas hätten bewiesen, dass sie Erfolg haben können, "indem sie hart arbeiten, an die Zukunft glauben, Tag für Tag an die Vision glauben, um uns selbst zu verbessern".

Ratschläge an Unternehmer

Neben der Konzentration auf diese drei Fragen sollten erfolgreiche Unternehmer aber weitere Tipps befolgen. "Warten Sie nicht, bis die Gesellschaft bereit ist", rät Ma. Denn häufig setzten Menschen ihre Ideen nicht um, da sie glaubten, die Welt sei noch nicht bereit dafür. Doch gerade diese Chancen müsse man nutzen, erklärt der Alibaba-Gründer. "Wenn alles bereit ist, haben Sie keinen Wert". Ma berichtet in diesem Zuge auch von seinen eigenen Erfahrungen: Als er Alibaba 1999 mitgründete, hatten nur wenige Menschen Zugang zum Internet. Und doch hat sich das Unternehmen im Laufe der Zeit zu einem erfolgreichen Tech-Riesen entwickelt.

Ein zweiter Ratschlag Mas lautet: "Das Leben soll nicht einfach sein". Als Unternehmer müsse man sich an Ablehnungen gewöhnen, man müsse furchtlos und optimistisch sein. Zu guter Letzt rät er noch: "Lerne nicht, erfolgreich zu sein". Es sei wichtig, Herausforderungen zu meistern, um auf ein hartes unternehmerisches Leben vorbereitet zu sein. "Wir werden den Menschen niemals beibringen, wie sie erfolgreich sein können. Harvard, Yale lehren Menschen, wie man erfolgreich ist... Wenn Menschen zu viele erfolgreiche Geschichten lernen, denken sie, dass sie leicht erfolgreich sein können". Jack Ma zieht es vor, mit den Menschen zu teilen, welche Fehler er selbst macht. Denn nur durch Fehler und die Lektionen könne man lernen und schließlich Fortschritte machen.

Nach erfolgreicher Karriere

Nachdem Ma das einstige Startup Alibaba durch das fokussierte Befolgen seiner eigenen Tipps zu einem erfolgreichen Tech-Giganten geführt hat, plant der Entrepreneur, zu seinem 55. Geburtstag am 10. September 2019 zurückzutreten und sich anschließend der Philanthropie zu widmen. Außerdem wolle er wieder unterrichten, denn bevor er Alibaba mitgründete, war Ma als Englischlehrer tätig.

Gründern und Unternehmern gibt er Folgendes mit auf den Weg: "Denken Sie immer über diese Fragen nach, und dann werden Sie furchtlos sein, Sie werden optimistisch sein, Sie werden wissen, was Sie wollen. Wenn Sie das machen, werden Sie nie verloren gehen".

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: ChinaFotoPress/ChinaFotoPress via Getty Images