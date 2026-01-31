DAX24.429 -0,7%Est505.925 -0,8%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,9400 -5,2%Nas22.695 -0,9%Bitcoin59.133 -4,7%Euro1,1804 ±-0,0%Öl67,75 -1,7%Gold4.851 -2,3%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 SAP 716460 Novo Nordisk A3EU6F Deutsche Telekom 555750 NVIDIA 918422 Siemens Energy ENER6Y Alphabet A (ex Google) A14Y6F PayPal A14R7U Siemens 723610 Microsoft 870747 BASF BASF11 AMD (Advanced Micro Devices) 863186 DroneShield A2DMAA Infineon 623100 Deutsche Bank 514000
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Nach EZB-Entscheid: DAX tiefrot -- Wall Street startet leichter -- Alphabet übertrifft Erwartungen -- Novo Nordisk, BYD, DroneShield, Rüstungsaktien, SAP, Arm, Wolfspeed, Snap, Fluence Energy im Fokus
Top News
Angebot wächst weiter: 59 Kryptowährungen bei finanzen.net zero verfügbar Angebot wächst weiter: 59 Kryptowährungen bei finanzen.net zero verfügbar
DAX nach EZB-Zinsentscheid im Abwärtsmodus: KI-Boom und Zahlenflut im Blick DAX nach EZB-Zinsentscheid im Abwärtsmodus: KI-Boom und Zahlenflut im Blick
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Studierendenwerk drängt auf Bafög-Erhöhung

05.02.26 15:32 Uhr

BERLIN (dpa-AFX) - Das Deutsche Studierendenwerk drängt auf die Umsetzung der im Koalitionsvertrag angekündigten Bafög-Erhöhungen. Die Reform müsse wie versprochen zum Wintersemester 2026/2027 kommen, forderte Vorstandschef Matthias Anbuhl in einer Mitteilung. Damit die Bafög-Ämter genügend Zeit für die Umsetzung hätten, sei es erforderlich, dass die Novelle jetzt im Februar 2026 vom Bundeskabinett auf den Weg gebracht werde.

Wer­bung

Hintergrund ist ein "Handelsblatt"-Bericht über Meinungsverschiedenheiten in der schwarz-roten Koalition über die Finanzierung der Reform. Die Union poche darauf, dass das von der SPD geführte Bundesfinanzministerium zusätzliches Geld bereitstelle, schreibt die Zeitung. Die SPD bestehe darauf, dass Mittel aus dem laufenden Etat des von der CSU geführten Bundesforschungsministeriums erbracht würden, heißt es unter Berufung auf Koalitionskreise.

Verweis auf regierungsinterne Abstimmungen

Auch nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur gibt es Meinungsverschiedenheiten zwischen beiden Seiten darüber, wie die geplante Reform finanziert werden soll. Eine Verständigung über einen ersten Gesetzentwurf wurde demnach noch nicht erzielt. Offiziell wird lediglich darauf verwiesen, dass regierungsinterne Abstimmungen laufen.

Union und SPD hatten vereinbart, zum Wintersemester 2026/2027 die im Bafög enthaltene Wohnkostenpauschale für Studierende, die nicht mehr bei den Eltern wohnen, von derzeit 380 auf 440 Euro im Monat anzuheben. Außerdem soll der sogenannte Bafög-Grundbedarf, der aktuell bei 475 Euro im Monat liegt, in zwei Schritten zum Wintersemester 2027/2028 und ein Jahr später dauerhaft an das Niveau der Grundsicherung angepasst werden. Der eigentliche Bafög-Satz wird immer individuell nach Einkommen der Eltern und anderen Faktoren berechnet./jr/DP/he