Südkorea: weitere Mobilisierung nordkoreanischer Truppen nach Russland

04.11.25 14:36 Uhr

SEOUL (dpa-AFX) - Nordkorea soll laut Angaben des südkoreanischen Geheimdiensts (NIS) weitere Truppen nach Russland mobilisiert haben. So sollen seit September rund 5.000 Militäreinheiten für Aufbauarbeiten sowie weitere 1.000 Pioniere für Minenräumarbeiten nach Russland verlegt worden sein, berichtete Südkoreas amtliche Nachrichtenagentur Yonhap unter Berufung auf einen parlamentarischen Geheimdienstausschluss.

Ebenfalls gab der NIS ab, dass sich knapp 10.000 nordkoreanische Soldaten nahe der russisch-ukrainischen Grenze aufhalten würden. Dort seien sie mit Wachaufgaben betreut.

Seit vergangenem Jahr ist Nordkorea eine für das Land beispiellose Militärkooperation mit Russland eingegangen. So soll Pjöngjang laut einer Schätzung des südkoreanischen Geheimdiensts rund 15.000 Soldaten zur russischen Unterstützung im Ukraine-Krieg entsandt haben. Ebenfalls hat Nordkorea Russland flächendeckend mit Munition und Artillerie beliefert./fkr/DP/mis