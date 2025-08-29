Südzucker Aktie News: Südzucker steigt am Vormittag

Aktienkurs aktuell

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Montagvormittag der Anteilsschein von Südzucker. Zuletzt sprang die Südzucker-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,4 Prozent auf 10,06 EUR zu.

Um 09:05 Uhr stieg die Südzucker-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,4 Prozent auf 10,06 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die Südzucker-Aktie bei 10,06 EUR. Bei 10,06 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wechselten via XETRA 5.683 Südzucker-Aktien den Besitzer.

Bei 12,37 EUR erreichte der Titel am 06.09.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 22,96 Prozent über dem aktuellen Kurs der Südzucker-Aktie. Bei 9,88 EUR erreichte der Anteilsschein am 18.07.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 1,84 Prozent könnte die Südzucker-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Im Jahr 2025 erhielten Südzucker-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,200 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,180 EUR. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 10,33 EUR für die Südzucker-Aktie.

Südzucker ließ sich am 10.07.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.05.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Südzucker vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,18 EUR. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0,36 EUR je Aktie erwirtschaftet. Südzucker hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 2,15 Mrd. EUR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 15,60 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2,55 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren.

Südzucker dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2026 voraussichtlich am 09.10.2025 präsentieren. Die Vorlage der Q2 2027-Ergebnisse wird von Experten am 08.10.2026 erwartet.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Südzucker einen Gewinn von 0,109 EUR je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.

