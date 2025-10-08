DAX24.486 +0,4%Est505.634 +0,4%MSCI World4.330 ±-0,0%Top 10 Crypto16,98 -0,6%Nas22.788 -0,7%Bitcoin105.546 +1,2%Euro1,1619 -0,3%Öl66,03 +0,5%Gold4.036 +1,3%
Südzucker Aktie News: Südzucker verzeichnet am Vormittag Verluste

08.10.25 09:28 Uhr
Südzucker Aktie News: Südzucker verzeichnet am Vormittag Verluste

Die Aktie von Südzucker gehört am Mittwochvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktie verlor zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,8 Prozent auf 9,47 EUR.

Südzucker AG (Suedzucker AG)
9,43 EUR -0,14 EUR -1,46%
Die Südzucker-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 09:03 Uhr 0,8 Prozent im Minus bei 9,47 EUR. Zwischenzeitlich weitete die Südzucker-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 9,41 EUR aus. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 9,41 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 486 Südzucker-Aktien umgesetzt.

Bei 12,04 EUR erreichte der Titel am 25.04.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Südzucker-Aktie derzeit noch 27,21 Prozent Luft nach oben. Der Anteilsschein verbuchte am 30.09.2025 Kursverluste bis auf 9,27 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 2,11 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Südzucker-Aktie.

Die Dividendenausschüttung für Südzucker-Aktionäre betrug im Jahr 2025 0,200 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,180 EUR belaufen. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 10,07 EUR.

Südzucker ließ sich am 10.07.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.05.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS lag bei -0,18 EUR. Ein Jahr zuvor waren 0,36 EUR je Aktie erzielt worden. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 15,60 Prozent auf 2,15 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel hatte Südzucker 2,55 Mrd. EUR umgesetzt.

Mit der Q2 2026-Bilanzvorlage von Südzucker wird am 09.10.2025 gerechnet. Südzucker dürfte die Q3 2027-Ergebnisse Experten zufolge am 14.01.2027 präsentieren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 0,074 EUR je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

