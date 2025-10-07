DAX24.389 ±0,0%Est505.614 -0,3%MSCI World4.328 -0,6%Top 10 Crypto16,80 -3,5%Nas22.750 -0,8%Bitcoin104.115 -2,3%Euro1,1678 -0,3%Öl65,44 -0,1%Gold3.971 +0,2%
Kursentwicklung im Fokus

Südzucker Aktie News: Südzucker am Nachmittag in Rot

07.10.25 16:09 Uhr
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Südzucker. Das Papier von Südzucker befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,3 Prozent auf 9,60 EUR ab.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Südzucker AG (Suedzucker AG)
9,57 EUR -0,04 EUR -0,36%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Südzucker-Aktie gab im XETRA-Handel um 15:51 Uhr um 0,3 Prozent auf 9,60 EUR nach. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Südzucker-Aktie bisher bei 9,57 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 9,65 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 73.144 Südzucker-Aktien umgesetzt.

Am 25.04.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 12,04 EUR an. Derzeit notiert die Südzucker-Aktie damit 20,31 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 30.09.2025 gab der Anteilsschein bis auf 9,27 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Der aktuelle Kurs der Südzucker-Aktie ist somit 3,44 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Südzucker-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 0,200 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,180 EUR belaufen. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Südzucker-Aktie bei 10,07 EUR.

Die Zahlen des am 31.05.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte Südzucker am 10.07.2025. Der Verlust je Aktie wurde auf -0,18 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Südzucker ein Ergebnis je Aktie von 0,36 EUR vermeldet. Der Umsatz wurde auf 2,15 Mrd. EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 15,60 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 2,55 Mrd. EUR umgesetzt worden waren.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 09.10.2025 erfolgen. Experten kalkulieren am 08.10.2026 mit der Veröffentlichung der Q2 2027-Bilanz von Südzucker.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 0,074 EUR je Südzucker-Aktie.

Redaktion finanzen.net

