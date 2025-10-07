DAX24.405 +0,1%Est505.634 +0,1%MSCI World4.348 -0,1%Top 10 Crypto17,21 -1,1%Nas22.942 +0,7%Bitcoin106.569 ±0,0%Euro1,1670 -0,4%Öl65,34 -0,3%Gold3.958 -0,1%
Profil
Aktie im Fokus

Südzucker Aktie News: Südzucker am Mittag mit Einbußen

07.10.25 12:06 Uhr
Südzucker Aktie News: Südzucker am Mittag mit Einbußen

Die Aktie von Südzucker gehört am Dienstagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Das Papier von Südzucker befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,2 Prozent auf 9,61 EUR ab.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Südzucker AG (Suedzucker AG)
9,61 EUR 0,01 EUR 0,10%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Um 11:47 Uhr fiel die Südzucker-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,2 Prozent auf 9,61 EUR ab. Der Kurs der Südzucker-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 9,57 EUR nach. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 9,65 EUR. Der Tagesumsatz der Südzucker-Aktie belief sich zuletzt auf 46.065 Aktien.

Am 25.04.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 12,04 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Südzucker-Aktie liegt somit 20,22 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 30.09.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 9,27 EUR ab. Abschläge von 3,54 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Experten gehen davon aus, dass Südzucker-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,180 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Südzucker 0,200 EUR aus. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 10,07 EUR für die Südzucker-Aktie.

Die Bilanz zum am 31.05.2025 abgelaufenen Quartal legte Südzucker am 10.07.2025 vor. Es wurde ein Verlust je Aktie von -0,18 EUR gegenüber 0,36 EUR im Vorjahresquartal verkündet. Das vergangene Quartal hat Südzucker mit einem Umsatz von insgesamt 2,15 Mrd. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2,55 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren, um 15,60 Prozent verringert.

Die kommende Q2 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 09.10.2025 veröffentlicht. Südzucker dürfte die Q2 2027-Ergebnisse Experten zufolge am 08.10.2026 präsentieren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 0,074 EUR je Aktie in den Südzucker-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Südzucker-Aktie

Nachrichten zu Südzucker AG (Suedzucker AG)

DatumMeistgelesen
Analysen zu Südzucker AG (Suedzucker AG)

DatumRatingAnalyst
09.09.2025Südzucker HoldWarburg Research
22.08.2025Südzucker HoldDeutsche Bank AG
14.07.2025Südzucker VerkaufenDZ BANK
11.07.2025Südzucker HoldDeutsche Bank AG
11.07.2025Südzucker HoldWarburg Research
