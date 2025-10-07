DAX24.332 -0,2%Est505.615 -0,2%MSCI World4.347 -0,1%Top 10 Crypto17,09 -1,8%Nas22.942 +0,7%Bitcoin105.829 -0,7%Euro1,1675 -0,3%Öl65,68 +0,2%Gold3.952 -0,2%
Aktie im Blick

Südzucker Aktie News: Südzucker zeigt sich am Vormittag fester

07.10.25 09:26 Uhr
Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von Südzucker. Die Südzucker-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,4 Prozent auf 9,66 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Südzucker AG (Suedzucker AG)
9,61 EUR 0,01 EUR 0,10%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Aktie notierte um 09:04 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,4 Prozent auf 9,66 EUR zu. Kurzfristig markierte die Südzucker-Aktie bei 9,69 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Bei 9,65 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt wechselten via XETRA 6.022 Südzucker-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 25.04.2025 bei 12,04 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 24,70 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 30.09.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 9,27 EUR ab. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 4,04 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Für Südzucker-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,200 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,180 EUR ausgeschüttet werden. Analysten bewerten die Südzucker-Aktie im Durchschnitt mit 10,07 EUR.

Die Bilanz zum am 31.05.2025 abgelaufenen Quartal legte Südzucker am 10.07.2025 vor. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -0,18 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel waren 0,36 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Umsatzseitig standen 2,15 Mrd. EUR in den Büchern – ein Minus von 15,60 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Südzucker 2,55 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.

Mit der Q2 2026-Bilanzvorlage von Südzucker wird am 09.10.2025 gerechnet. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q2 2027 rechnen Experten am 08.10.2026.

Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 0,074 EUR je Südzucker-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: ah

