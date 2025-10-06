Südzucker Aktie News: Südzucker am Montagnachmittag gefragt

Notierung im Fokus

Die Aktie von Südzucker zählt am Montagnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Die Südzucker-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,1 Prozent auf 9,58 EUR.

Die Südzucker-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 15:51 Uhr verteuerte sich das Papier um 1,1 Prozent auf 9,58 EUR. Bei 9,63 EUR erreichte die Südzucker-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 9,45 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 62.275 Südzucker-Aktien umgesetzt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 12,04 EUR erreichte der Titel am 25.04.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 25,74 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 9,27 EUR ab. Das 52-Wochen-Tief könnte die Südzucker-Aktie mit einem Verlust von 3,24 Prozent wieder erreichen.

Nachdem im Jahr 2025 0,200 EUR an Südzucker-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,180 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel der Südzucker-Aktie wird bei 10,07 EUR angegeben.

Die Zahlen des am 31.05.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte Südzucker am 10.07.2025. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -0,18 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel waren 0,36 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 15,60 Prozent auf 2,15 Mrd. EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 2,55 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 09.10.2025 erfolgen. Mit der Präsentation der Q2 2027-Finanzergebnisse von Südzucker rechnen Experten am 08.10.2026.

Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem Südzucker-Gewinn in Höhe von 0,074 EUR je Aktie aus.

