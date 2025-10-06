DAX24.383 ±0,0%Est505.629 -0,4%MSCI World4.335 -0,1%Top 10 Crypto17,18 +1,1%Nas22.781 -0,3%Bitcoin106.388 +0,9%Euro1,1663 -0,5%Öl65,75 +2,2%Gold3.939 +1,3%
Südzucker Aktie News: Südzucker reagiert am Montagmittag positiv

06.10.25 12:05 Uhr
Die Aktie von Südzucker gehört am Montagmittag zu den Performance-Besten des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,3 Prozent auf 9,50 EUR zu.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Südzucker AG (Suedzucker AG)
9,50 EUR 0,05 EUR 0,48%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Südzucker-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 11:48 Uhr 0,3 Prozent im Plus bei 9,50 EUR. Den Tageshöchststand markierte die Südzucker-Aktie bei 9,52 EUR. Mit einem Wert von 9,45 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 30.648 Südzucker-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 25.04.2025 bei 12,04 EUR. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Südzucker-Aktie 26,74 Prozent zulegen. Am 30.09.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 9,27 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 2,47 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Experten gehen davon aus, dass Südzucker-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,180 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Südzucker 0,200 EUR aus. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 10,07 EUR aus.

Südzucker ließ sich am 10.07.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.05.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,18 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Südzucker 0,36 EUR je Aktie generiert. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Südzucker in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 15,60 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 2,15 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel waren 2,55 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q2 2026-Finanzergebnisse wird am 09.10.2025 erwartet. Die Q2 2027-Finanzergebnisse könnte Südzucker möglicherweise am 08.10.2026 präsentieren.

Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 0,074 EUR je Südzucker-Aktie.

Redaktion finanzen.net

