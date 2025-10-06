Südzucker Aktie News: Südzucker am Vormittag mit Kursplus

Blick auf Südzucker-Kurs

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Montagvormittag der Anteilsschein von Südzucker. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,1 Prozent auf 9,49 EUR zu.

Um 09:07 Uhr sprang die Südzucker-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,1 Prozent auf 9,49 EUR zu. Der Kurs der Südzucker-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 9,49 EUR zu. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 9,45 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 3.776 Südzucker-Aktien.

Am 25.04.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 12,04 EUR an. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 26,94 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 9,27 EUR am 30.09.2025. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Südzucker-Aktie 2,37 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Südzucker-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 0,200 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,180 EUR aus. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 10,07 EUR.

Südzucker veröffentlichte am 10.07.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.05.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,18 EUR je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Südzucker ein EPS von 0,36 EUR in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 15,60 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 2,15 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 2,55 Mrd. EUR US-Dollar umgesetzt.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2026 dürfte Südzucker am 09.10.2025 vorlegen. Experten kalkulieren am 08.10.2026 mit der Veröffentlichung der Q2 2027-Bilanz von Südzucker.

Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem Südzucker-Gewinn in Höhe von 0,074 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Südzucker-Aktie

Südzucker-Aktie fällt: Ausblick nach unten korrigiert

Juli 2025: Das sind die Expertenmeinungen zur Südzucker-Aktie

SDAX-Titel Südzucker-Aktie: Südzucker streicht Dividende zusammen