Südzucker Aktie News: Südzucker am Vormittag mit Kursplus
Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Montagvormittag der Anteilsschein von Südzucker. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,1 Prozent auf 9,49 EUR zu.
Werte in diesem Artikel
Um 09:07 Uhr sprang die Südzucker-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,1 Prozent auf 9,49 EUR zu. Der Kurs der Südzucker-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 9,49 EUR zu. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 9,45 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 3.776 Südzucker-Aktien.
Am 25.04.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 12,04 EUR an. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 26,94 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 9,27 EUR am 30.09.2025. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Südzucker-Aktie 2,37 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Südzucker-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 0,200 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,180 EUR aus. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 10,07 EUR.
Südzucker veröffentlichte am 10.07.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.05.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,18 EUR je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Südzucker ein EPS von 0,36 EUR in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 15,60 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 2,15 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 2,55 Mrd. EUR US-Dollar umgesetzt.
Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2026 dürfte Südzucker am 09.10.2025 vorlegen. Experten kalkulieren am 08.10.2026 mit der Veröffentlichung der Q2 2027-Bilanz von Südzucker.
Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem Südzucker-Gewinn in Höhe von 0,074 EUR je Aktie aus.
Redaktion finanzen.net
Die aktuellsten News zur Südzucker-Aktie
Südzucker-Aktie fällt: Ausblick nach unten korrigiert
Juli 2025: Das sind die Expertenmeinungen zur Südzucker-Aktie
SDAX-Titel Südzucker-Aktie: Südzucker streicht Dividende zusammen
Ausgewählte Hebelprodukte auf Südzucker
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Südzucker
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Bildquellen: ah
Nachrichten zu Südzucker AG (Suedzucker AG)
Analysen zu Südzucker AG (Suedzucker AG)
|Datum
|Rating
|Analyst
|09.09.2025
|Südzucker Hold
|Warburg Research
|22.08.2025
|Südzucker Hold
|Deutsche Bank AG
|14.07.2025
|Südzucker Verkaufen
|DZ BANK
|11.07.2025
|Südzucker Hold
|Deutsche Bank AG
|11.07.2025
|Südzucker Hold
|Warburg Research
|Datum
|Rating
|Analyst
|18.04.2024
|Südzucker Kaufen
|DZ BANK
|22.02.2024
|Südzucker Kaufen
|DZ BANK
|17.01.2024
|Südzucker Kaufen
|DZ BANK
|11.01.2024
|Südzucker Buy
|Warburg Research
|20.12.2023
|Südzucker Buy
|Warburg Research
|Datum
|Rating
|Analyst
|09.09.2025
|Südzucker Hold
|Warburg Research
|22.08.2025
|Südzucker Hold
|Deutsche Bank AG
|11.07.2025
|Südzucker Hold
|Deutsche Bank AG
|11.07.2025
|Südzucker Hold
|Warburg Research
|10.07.2025
|Südzucker Hold
|Warburg Research
|Datum
|Rating
|Analyst
|14.07.2025
|Südzucker Verkaufen
|DZ BANK
|21.05.2025
|Südzucker Verkaufen
|DZ BANK
|21.05.2025
|Südzucker Underweight
|Barclays Capital
|14.01.2025
|Südzucker Sell
|Warburg Research
|13.12.2024
|Südzucker Sell
|Warburg Research
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Südzucker AG (Suedzucker AG) nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen