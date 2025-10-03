Südzucker Aktie News: Südzucker zieht am Nachmittag an

So bewegt sich Südzucker

Die Aktie von Südzucker gehört am Freitagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,3 Prozent auf 9,43 EUR zu.

Die Südzucker-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 15:52 Uhr 0,3 Prozent im Plus bei 9,43 EUR. Bei 9,54 EUR markierte die Südzucker-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zur Startglocke stand der Titel bei 9,47 EUR. Von der Südzucker-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 47.727 Stück gehandelt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 12,04 EUR erreichte der Titel am 25.04.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 27,68 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 30.09.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 9,27 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Südzucker-Aktie 1,78 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Südzucker-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 0,200 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,180 EUR aus. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 10,07 EUR.

Am 10.07.2025 lud Südzucker zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.05.2025 endete. Es wurde ein Verlust je Aktie von -0,18 EUR gegenüber 0,36 EUR im Vorjahresquartal verkündet. Im abgelaufenen Quartal hat Südzucker 2,15 Mrd. EUR umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 15,60 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 2,55 Mrd. EUR umgesetzt worden.

Die kommende Q2 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 09.10.2025 veröffentlicht. Die Veröffentlichung der Südzucker-Ergebnisse für Q2 2027 erwarten Experten am 08.10.2026.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 0,074 EUR je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

