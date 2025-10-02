Südzucker Aktie News: Südzucker am Vormittag mit stabiler Tendenz

Südzucker im Fokus

Die Aktie von Südzucker hat am Donnerstagvormittag nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Bei der Südzucker-Aktie ließ sich zuletzt kaum Bewegung zum Vortag ausmachen. Im XETRA-Handel hat das Papier einen Wert von 9,33 EUR.

Die Südzucker-Aktie notierte im XETRA-Handel um 09:05 Uhr bei 9,33 EUR und damit auf dem Niveau des Vortages. Bei 9,36 EUR erreichte die Südzucker-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Das Tagestief markierte die Südzucker-Aktie bei 9,33 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 9,33 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 3.811 Südzucker-Aktien den Besitzer.

Der Anteilsschein kletterte am 25.04.2025 auf bis zu 12,04 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 29,05 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 30.09.2025 gab der Anteilsschein bis auf 9,27 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Der derzeitige Kurs der Südzucker-Aktie liegt somit 0,70 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Jahr 2025 erhielten Südzucker-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,200 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,180 EUR. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Südzucker-Aktie bei 10,07 EUR.

Am 10.07.2025 hat Südzucker in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.05.2025 – vorgestellt. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,18 EUR. Im Vorjahresquartal waren 0,36 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Südzucker hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 2,15 Mrd. EUR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 15,60 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2,55 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2026 dürfte Südzucker am 09.10.2025 vorlegen. Experten kalkulieren am 08.10.2026 mit der Veröffentlichung der Q2 2027-Bilanz von Südzucker.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 0,074 EUR je Aktie in den Südzucker-Büchern.

