Südzucker Aktie News: Südzucker behauptet sich am Mittwochnachmittag

Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Mittwochnachmittag die Aktie von Südzucker. Ohne große Ausschläge präsentierte sich zuletzt die Südzucker-Aktie. Der Anteilsschein notierte via XETRA bei 9,37 EUR.

Die Südzucker-Aktie wies um 15:47 Uhr kaum Veränderungen aus. Im XETRA-Handel notierte das Papier bei 9,37 EUR. Kurzfristig markierte die Südzucker-Aktie bei 9,41 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Die Südzucker-Aktie sank bis auf 9,31 EUR. Bei 9,41 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Die Anzahl der bisher gehandelten Südzucker-Aktien beläuft sich auf 44.025 Stück.

Am 25.04.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 12,04 EUR. Der derzeitige Kurs der Südzucker-Aktie liegt somit 22,22 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 30.09.2025 bei 9,27 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Südzucker-Aktie derzeit noch 1,07 Prozent Luft nach unten.

Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 0,200 EUR an Südzucker-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,180 EUR. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 10,07 EUR.

Am 10.07.2025 lud Südzucker zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.05.2025 endete. Dabei wurde ein Verlust je Aktie von -0,18 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren 0,36 EUR je Aktie erwirtschaftet worden. Südzucker hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 2,15 Mrd. EUR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 15,60 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2,55 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren.

Am 09.10.2025 werden die Q2 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Experten prognostizieren die Vorlage der Q2 2027-Bilanz am 08.10.2026.

Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 0,074 EUR je Südzucker-Aktie.

