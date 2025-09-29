DAX23.880 +0,6%ESt505.528 +0,4%Top 10 Crypto15,53 ±0,0%Dow46.130 -0,4%Nas22.537 -0,2%Bitcoin96.393 -1,1%Euro1,1729 ±0,0%Öl67,06 -0,9%Gold3.840 +0,2%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
DroneShield A2DMAA Rheinmetall 703000 RENK RENK73 Lufthansa 823212 Wolfspeed A41JEH NVIDIA 918422 HENSOLDT HAG000 Novo Nordisk A3EU6F Alibaba A117ME Tesla A1CX3T Siemens Energy ENER6Y BYD A0M4W9 Deutsche Telekom 555750 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Commerzbank CBK100
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
US-Shutdown droht: DAX letztlich fester -- Lufthansa: Piloten stimmen für Streiks -- Continental, Alibaba, Tilray, Clara Technologies, Wolfspeed, Firefly, Rüstungsaktien, Etsy und Shopify im Fokus
Top News
Pivotal-Point Nachverfolgung Autodesk: Profiteur des KI- und Bau-Booms - Erwartungen im 2. Quartal deutlich übertroffen! Pivotal-Point Nachverfolgung Autodesk: Profiteur des KI- und Bau-Booms - Erwartungen im 2. Quartal deutlich übertroffen!
Hot Stocks heute: Aktien in der Besprechung: Daimler Truck, CTS Eventim und Heinecken  Hot Stocks heute: Aktien in der Besprechung: Daimler Truck, CTS Eventim und Heinecken 
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Viele Anleger entdecken Europa wieder als Investmentregion. Nutze die möglichen Chancen europäischer Aktien mit diesem günstigen ETF von Amundi!
Aktienentwicklung

Südzucker Aktie News: Südzucker am Dienstagnachmittag mit roter Tendenz

30.09.25 16:10 Uhr
Südzucker Aktie News: Südzucker am Dienstagnachmittag mit roter Tendenz

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Südzucker. Die Südzucker-Aktie musste zuletzt im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,3 Prozent auf 9,36 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Südzucker AG (Suedzucker AG)
9,34 EUR -0,06 EUR -0,59%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Südzucker-Aktie musste um 15:50 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,3 Prozent auf 9,36 EUR. Im Tief verlor die Südzucker-Aktie bis auf 9,27 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 9,40 EUR. Der Tagesumsatz der Südzucker-Aktie belief sich zuletzt auf 67.545 Aktien.

Am 25.04.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 12,04 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Südzucker-Aktie ist somit 28,63 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 30.09.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 9,27 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit einem Kursverlust von 1,01 Prozent würde die Südzucker-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 0,200 EUR an Südzucker-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,180 EUR. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 10,07 EUR an.

Am 10.07.2025 lud Südzucker zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.05.2025 endete. Es wurde ein Verlust je Aktie von -0,18 EUR gegenüber 0,36 EUR im Vorjahresquartal verkündet. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 15,60 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 2,15 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 2,55 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die kommende Q2 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 09.10.2025 veröffentlicht. Experten kalkulieren am 08.10.2026 mit der Veröffentlichung der Q2 2027-Bilanz von Südzucker.

In der Südzucker-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 0,074 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Südzucker-Aktie

Südzucker-Aktie fällt: Ausblick nach unten korrigiert

Juli 2025: Das sind die Expertenmeinungen zur Südzucker-Aktie

SDAX-Titel Südzucker-Aktie: Südzucker streicht Dividende zusammen

Ausgewählte Hebelprodukte auf Südzucker

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Südzucker

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: ah

Nachrichten zu Südzucker AG (Suedzucker AG)

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Südzucker AG (Suedzucker AG)

DatumRatingAnalyst
09.09.2025Südzucker HoldWarburg Research
22.08.2025Südzucker HoldDeutsche Bank AG
14.07.2025Südzucker VerkaufenDZ BANK
11.07.2025Südzucker HoldDeutsche Bank AG
11.07.2025Südzucker HoldWarburg Research
DatumRatingAnalyst
18.04.2024Südzucker KaufenDZ BANK
22.02.2024Südzucker KaufenDZ BANK
17.01.2024Südzucker KaufenDZ BANK
11.01.2024Südzucker BuyWarburg Research
20.12.2023Südzucker BuyWarburg Research
DatumRatingAnalyst
09.09.2025Südzucker HoldWarburg Research
22.08.2025Südzucker HoldDeutsche Bank AG
11.07.2025Südzucker HoldDeutsche Bank AG
11.07.2025Südzucker HoldWarburg Research
10.07.2025Südzucker HoldWarburg Research
DatumRatingAnalyst
14.07.2025Südzucker VerkaufenDZ BANK
21.05.2025Südzucker VerkaufenDZ BANK
21.05.2025Südzucker UnderweightBarclays Capital
14.01.2025Südzucker SellWarburg Research
13.12.2024Südzucker SellWarburg Research

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Südzucker AG (Suedzucker AG) nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen