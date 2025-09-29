Südzucker Aktie News: Südzucker am Dienstagnachmittag mit roter Tendenz

Aktienentwicklung

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Südzucker. Die Südzucker-Aktie musste zuletzt im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,3 Prozent auf 9,36 EUR.

Die Südzucker-Aktie musste um 15:50 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,3 Prozent auf 9,36 EUR. Im Tief verlor die Südzucker-Aktie bis auf 9,27 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 9,40 EUR. Der Tagesumsatz der Südzucker-Aktie belief sich zuletzt auf 67.545 Aktien.

Am 25.04.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 12,04 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Südzucker-Aktie ist somit 28,63 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 30.09.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 9,27 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit einem Kursverlust von 1,01 Prozent würde die Südzucker-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 0,200 EUR an Südzucker-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,180 EUR. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 10,07 EUR an.

Am 10.07.2025 lud Südzucker zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.05.2025 endete. Es wurde ein Verlust je Aktie von -0,18 EUR gegenüber 0,36 EUR im Vorjahresquartal verkündet. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 15,60 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 2,15 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 2,55 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die kommende Q2 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 09.10.2025 veröffentlicht. Experten kalkulieren am 08.10.2026 mit der Veröffentlichung der Q2 2027-Bilanz von Südzucker.

In der Südzucker-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 0,074 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

