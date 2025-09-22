DAX23.695 -0,2%ESt505.489 -0,3%Top 10 Crypto15,65 -1,6%Dow46.316 +0,2%Nas22.591 +0,5%Bitcoin96.695 -0,8%Euro1,1752 +0,2%Öl67,10 -0,8%Gold3.810 -0,6%
US-Shutdown droht: DAX leichter -- Asiens Börsen uneins -- Lufthansa-Piloten vor Urabstimmung -- Continental sieht Chance auf DAX-Verbleib trotz Abspaltung -- Rüstungsaktien, Etsy, Wolfspeed im Fokus
Top News
Verbraucher aufgepasst - Neuerungen und Gesetze: Das ändert sich ab Oktober 2025
Vor drohendem US-Shutdown: Wieso DAX-Anleger so zurückhaltend agieren
Kursentwicklung

Südzucker Aktie News: Südzucker am Vormittag nahezu unverändert

30.09.25 09:26 Uhr
Südzucker Aktie News: Südzucker am Vormittag nahezu unverändert

Die Aktie von Südzucker zeigt sich am Dienstagvormittag ohne große Bewegung. Die Südzucker-Aktie zeigte sich zuletzt stabil und notierte im XETRA-Handel bei 9,39 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Südzucker AG (Suedzucker AG)
9,34 EUR -0,06 EUR -0,59%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Kaum Bewegung ließ sich um 09:04 Uhr bei der Südzucker-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via XETRA bei 9,39 EUR. Die Südzucker-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 9,41 EUR. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Südzucker-Aktie bisher bei 9,39 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 9,40 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Südzucker-Aktien beläuft sich auf 1.105 Stück.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 25.04.2025 bei 12,04 EUR. Der derzeitige Kurs der Südzucker-Aktie liegt somit 22,05 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Der Anteilsschein verbuchte am 23.09.2025 Kursverluste bis auf 9,31 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit Abgaben von 0,80 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Die Dividendenausschüttung für Südzucker-Aktionäre betrug im Jahr 2025 0,200 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,180 EUR belaufen. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 10,07 EUR.

Die Bilanz zum am 31.05.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Südzucker am 10.07.2025. Es wurde ein Verlust je Aktie von -0,18 EUR gegenüber 0,36 EUR im Vorjahresquartal verkündet. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 2,15 Mrd. EUR – eine Minderung von 15,60 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 2,55 Mrd. EUR eingefahren.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 09.10.2025 erfolgen. Südzucker dürfte die Q2 2027-Ergebnisse Experten zufolge am 08.10.2026 präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 0,074 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Südzucker-Aktie

Südzucker-Aktie fällt: Ausblick nach unten korrigiert

Juli 2025: Das sind die Expertenmeinungen zur Südzucker-Aktie

SDAX-Titel Südzucker-Aktie: Südzucker streicht Dividende zusammen

