Südzucker Aktie News: Südzucker am Mittag im Minus

Aktie im Fokus

Die Aktie von Südzucker gehört am Dienstagmittag zu den Verlierern des Tages. Die Südzucker-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung zuletzt um 0,3 Prozent auf 9,37 EUR ab.

Die Aktie verlor um 11:46 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,3 Prozent auf 9,37 EUR. Der Kurs der Südzucker-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 9,27 EUR nach. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 9,40 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Südzucker-Aktien beläuft sich auf 50.439 Stück.

Am 25.04.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 12,04 EUR. Gewinne von 28,56 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 30.09.2025 bei 9,27 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 1,07 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Südzucker-Aktie.

Experten gehen davon aus, dass Südzucker-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,180 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Südzucker 0,200 EUR aus. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 10,07 EUR an.

Am 10.07.2025 hat Südzucker die Kennzahlen zum am 31.05.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Dabei wurde ein Verlust je Aktie von -0,18 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren 0,36 EUR je Aktie erwirtschaftet worden. Der Umsatz wurde auf 2,15 Mrd. EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 15,60 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 2,55 Mrd. EUR umgesetzt worden waren.

Die kommende Q2 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 09.10.2025 veröffentlicht. Einen Blick in die Q2 2027-Bilanz können Südzucker-Anleger Experten zufolge am 08.10.2026 werfen.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 0,074 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Südzucker-Aktie

Südzucker-Aktie fällt: Ausblick nach unten korrigiert

Juli 2025: Das sind die Expertenmeinungen zur Südzucker-Aktie

SDAX-Titel Südzucker-Aktie: Südzucker streicht Dividende zusammen