Südzucker Aktie News: Südzucker am Mittwochmittag mit roter Tendenz

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von Südzucker. Das Papier von Südzucker gab in der XETRA-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 0,1 Prozent auf 9,36 EUR abwärts.

Die Aktie notierte um 11:43 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,1 Prozent auf 9,36 EUR. Das bisherige Tagestief markierte Südzucker-Aktie bei 9,31 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 9,41 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 12.793 Südzucker-Aktien.

Am 25.04.2025 erreichte der Anteilsschein mit 12,04 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 28,70 Prozent könnte die Südzucker-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Bei 9,27 EUR fiel das Papier am 30.09.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 0,96 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

2025 wurde eine Dividende von Höhe von 0,200 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,180 EUR. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 10,07 EUR an.

Die Bilanz zum am 31.05.2025 abgelaufenen Quartal legte Südzucker am 10.07.2025 vor. Südzucker hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -0,18 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,36 EUR je Aktie gewesen. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 15,60 Prozent auf 2,15 Mrd. EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 2,55 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2026 dürfte Südzucker am 09.10.2025 vorlegen. Experten kalkulieren am 08.10.2026 mit der Veröffentlichung der Q2 2027-Bilanz von Südzucker.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 0,074 EUR je Südzucker-Aktie.

