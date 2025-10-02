Südzucker Aktie News: Anleger schicken Südzucker am Donnerstagmittag ins Plus

Südzucker im Fokus

Die Aktie von Südzucker zählt am Donnerstagmittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt stieg die Südzucker-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,5 Prozent auf 9,38 EUR.

Um 11:42 Uhr stieg die Südzucker-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,5 Prozent auf 9,38 EUR. In der Spitze legte die Südzucker-Aktie bis auf 9,41 EUR zu. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 9,33 EUR. Zuletzt wechselten 34.052 Südzucker-Aktien den Besitzer.

Am 25.04.2025 markierte das Papier bei 12,04 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Gewinne von 28,43 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 30.09.2025 gab der Anteilsschein bis auf 9,27 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 1,17 Prozent.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,180 EUR, nach 0,200 EUR im Jahr 2025. Analysten bewerten die Südzucker-Aktie im Durchschnitt mit 10,07 EUR.

Die Zahlen des am 31.05.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte Südzucker am 10.07.2025. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,18 EUR. Im Vorjahresquartal hatten 0,36 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 2,15 Mrd. EUR – das entspricht einem Minus von 15,60 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2,55 Mrd. EUR in den Büchern gestanden hatten.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2026 dürfte Südzucker am 09.10.2025 vorlegen. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q2 2027 rechnen Experten am 08.10.2026.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 0,074 EUR je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Südzucker-Aktie

Südzucker-Aktie fällt: Ausblick nach unten korrigiert

Juli 2025: Das sind die Expertenmeinungen zur Südzucker-Aktie

SDAX-Titel Südzucker-Aktie: Südzucker streicht Dividende zusammen