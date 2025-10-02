Südzucker Aktie News: Anleger greifen bei Südzucker am Donnerstagnachmittag zu

Südzucker im Blick

Die Aktie von Südzucker zählt am Donnerstagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,2 Prozent auf 9,35 EUR zu.

Um 15:46 Uhr konnte die Aktie von Südzucker zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,2 Prozent auf 9,35 EUR. Die Südzucker-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 9,41 EUR. Bei 9,33 EUR eröffnete der Anteilsschein. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 65.815 Südzucker-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 25.04.2025 bei 12,04 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 28,84 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 9,27 EUR. Dieser Wert wurde am 30.09.2025 erreicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Südzucker-Aktie derzeit noch 0,86 Prozent Luft nach unten.

Südzucker-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 0,200 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,180 EUR aus. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 10,07 EUR.

Am 10.07.2025 äußerte sich Südzucker zu den Kennzahlen des am 31.05.2025 ausgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf einen Verlust von -0,18 EUR je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren 0,36 EUR je Aktie erzielt worden. Umsatzseitig standen 2,15 Mrd. EUR in den Büchern – ein Minus von 15,60 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Südzucker 2,55 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.

Südzucker dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2026 voraussichtlich am 09.10.2025 präsentieren. Die Vorlage der Q2 2027-Ergebnisse wird von Experten am 08.10.2026 erwartet.

Experten gehen davon aus, dass Südzucker im Jahr 2026 0,074 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

