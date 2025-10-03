Südzucker Aktie News: Südzucker am Mittag höher
Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von Südzucker. Die Südzucker-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,6 Prozent im Plus bei 9,46 EUR.
Werte in diesem Artikel
Die Südzucker-Aktie konnte um 11:42 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,6 Prozent auf 9,46 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Südzucker-Aktie bisher bei 9,54 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 9,47 EUR. Zuletzt wechselten 25.661 Südzucker-Aktien den Besitzer.
Am 25.04.2025 markierte das Papier bei 12,04 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Südzucker-Aktie derzeit noch 27,27 Prozent Luft nach oben. Bei 9,27 EUR erreichte der Anteilsschein am 30.09.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 2,06 Prozent könnte die Südzucker-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.
Nachdem im Jahr 2025 0,200 EUR an Südzucker-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,180 EUR aus. Experten gaben als mittleres Kursziel 10,07 EUR an.
Am 10.07.2025 lud Südzucker zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.05.2025 endete. Der Verlust je Aktie wurde auf -0,18 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Südzucker ein Ergebnis je Aktie von 0,36 EUR vermeldet. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 15,60 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 2,55 Mrd. EUR. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 2,15 Mrd. EUR.
Mit der Q2 2026-Bilanzvorlage von Südzucker wird am 09.10.2025 gerechnet. Mit der Vorlage der Q2 2027-Bilanz von Südzucker rechnen Experten am 08.10.2026.
Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass Südzucker ein EPS in Höhe von 0,074 EUR in den Büchern stehen haben wird.
Redaktion finanzen.net
Die aktuellsten News zur Südzucker-Aktie
Südzucker-Aktie fällt: Ausblick nach unten korrigiert
Juli 2025: Das sind die Expertenmeinungen zur Südzucker-Aktie
SDAX-Titel Südzucker-Aktie: Südzucker streicht Dividende zusammen
Ausgewählte Hebelprodukte auf Südzucker
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Südzucker
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Bildquellen: ah
Nachrichten zu Südzucker AG (Suedzucker AG)
Analysen zu Südzucker AG (Suedzucker AG)
|Datum
|Rating
|Analyst
|09.09.2025
|Südzucker Hold
|Warburg Research
|22.08.2025
|Südzucker Hold
|Deutsche Bank AG
|14.07.2025
|Südzucker Verkaufen
|DZ BANK
|11.07.2025
|Südzucker Hold
|Deutsche Bank AG
|11.07.2025
|Südzucker Hold
|Warburg Research
|Datum
|Rating
|Analyst
|18.04.2024
|Südzucker Kaufen
|DZ BANK
|22.02.2024
|Südzucker Kaufen
|DZ BANK
|17.01.2024
|Südzucker Kaufen
|DZ BANK
|11.01.2024
|Südzucker Buy
|Warburg Research
|20.12.2023
|Südzucker Buy
|Warburg Research
|Datum
|Rating
|Analyst
|09.09.2025
|Südzucker Hold
|Warburg Research
|22.08.2025
|Südzucker Hold
|Deutsche Bank AG
|11.07.2025
|Südzucker Hold
|Deutsche Bank AG
|11.07.2025
|Südzucker Hold
|Warburg Research
|10.07.2025
|Südzucker Hold
|Warburg Research
|Datum
|Rating
|Analyst
|14.07.2025
|Südzucker Verkaufen
|DZ BANK
|21.05.2025
|Südzucker Verkaufen
|DZ BANK
|21.05.2025
|Südzucker Underweight
|Barclays Capital
|14.01.2025
|Südzucker Sell
|Warburg Research
|13.12.2024
|Südzucker Sell
|Warburg Research
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Südzucker AG (Suedzucker AG) nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen