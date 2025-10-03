DAX24.394 -0,1%Est505.650 +0,1%MSCI World4.335 +0,2%Top 10 Crypto16,59 +0,8%Nas22.844 +0,4%Bitcoin102.595 -0,2%Euro1,1737 +0,1%Öl64,50 +0,3%Gold3.855 ±-0,0%
Südzucker Aktie News: Südzucker am Mittag höher

03.10.25 12:07 Uhr
Südzucker Aktie News: Südzucker am Mittag höher

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von Südzucker. Die Südzucker-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,6 Prozent im Plus bei 9,46 EUR.

Südzucker AG (Suedzucker AG)
9,40 EUR 0,01 EUR 0,11%
Die Südzucker-Aktie konnte um 11:42 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,6 Prozent auf 9,46 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Südzucker-Aktie bisher bei 9,54 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 9,47 EUR. Zuletzt wechselten 25.661 Südzucker-Aktien den Besitzer.

Am 25.04.2025 markierte das Papier bei 12,04 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Südzucker-Aktie derzeit noch 27,27 Prozent Luft nach oben. Bei 9,27 EUR erreichte der Anteilsschein am 30.09.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 2,06 Prozent könnte die Südzucker-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Nachdem im Jahr 2025 0,200 EUR an Südzucker-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,180 EUR aus. Experten gaben als mittleres Kursziel 10,07 EUR an.

Am 10.07.2025 lud Südzucker zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.05.2025 endete. Der Verlust je Aktie wurde auf -0,18 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Südzucker ein Ergebnis je Aktie von 0,36 EUR vermeldet. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 15,60 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 2,55 Mrd. EUR. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 2,15 Mrd. EUR.

Mit der Q2 2026-Bilanzvorlage von Südzucker wird am 09.10.2025 gerechnet. Mit der Vorlage der Q2 2027-Bilanz von Südzucker rechnen Experten am 08.10.2026.

Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass Südzucker ein EPS in Höhe von 0,074 EUR in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

Analysen zu Südzucker AG (Suedzucker AG)

DatumRatingAnalyst
09.09.2025Südzucker HoldWarburg Research
22.08.2025Südzucker HoldDeutsche Bank AG
14.07.2025Südzucker VerkaufenDZ BANK
11.07.2025Südzucker HoldDeutsche Bank AG
11.07.2025Südzucker HoldWarburg Research
DatumRatingAnalyst
18.04.2024Südzucker KaufenDZ BANK
22.02.2024Südzucker KaufenDZ BANK
17.01.2024Südzucker KaufenDZ BANK
11.01.2024Südzucker BuyWarburg Research
20.12.2023Südzucker BuyWarburg Research
DatumRatingAnalyst
09.09.2025Südzucker HoldWarburg Research
22.08.2025Südzucker HoldDeutsche Bank AG
11.07.2025Südzucker HoldDeutsche Bank AG
11.07.2025Südzucker HoldWarburg Research
10.07.2025Südzucker HoldWarburg Research
DatumRatingAnalyst
14.07.2025Südzucker VerkaufenDZ BANK
21.05.2025Südzucker VerkaufenDZ BANK
21.05.2025Südzucker UnderweightBarclays Capital
14.01.2025Südzucker SellWarburg Research
13.12.2024Südzucker SellWarburg Research

