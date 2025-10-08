Südzucker Aktie News: Südzucker verliert am Mittwochnachmittag

Aktienentwicklung

Die Aktie von Südzucker gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Südzucker-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,4 Prozent auf 9,51 EUR abwärts.

Die Südzucker-Aktie musste um 15:52 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,4 Prozent auf 9,51 EUR abwärts. Die Südzucker-Aktie gab in der Spitze bis auf 9,41 EUR nach. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 9,41 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Südzucker-Aktien beläuft sich auf 36.385 Stück.

Am 25.04.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 12,04 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die Südzucker-Aktie damit 21,05 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 30.09.2025 bei 9,27 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 2,52 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Südzucker-Aktie.

Zuletzt erhielten Südzucker-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,200 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,180 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel der Südzucker-Aktie wird bei 10,07 EUR angegeben.

Südzucker ließ sich am 10.07.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.05.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Verlust je Aktie wurde auf -0,18 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Südzucker ein Ergebnis je Aktie von 0,36 EUR vermeldet. Das vergangene Quartal hat Südzucker mit einem Umsatz von insgesamt 2,15 Mrd. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2,55 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren, um 15,60 Prozent verringert.

Südzucker dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2026 voraussichtlich am 09.10.2025 präsentieren. Mit der Vorlage der Q3 2027-Bilanz von Südzucker rechnen Experten am 14.01.2027.

Experten taxieren den Südzucker-Gewinn für das Jahr 2026 auf 0,074 EUR je Aktie.

