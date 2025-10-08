Südzucker Aktie News: Südzucker am Mittag mit negativen Vorzeichen

Südzucker im Fokus

Die Aktie von Südzucker gehört am Mittwochmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktie verlor zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,8 Prozent auf 9,46 EUR.

Die Südzucker-Aktie gab im XETRA-Handel um 11:45 Uhr um 0,8 Prozent auf 9,46 EUR nach. Die größten Abgaben verzeichnete die Südzucker-Aktie bis auf 9,41 EUR. Bei 9,41 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 14.021 Südzucker-Aktien.

Am 25.04.2025 erreichte der Anteilsschein mit 12,04 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 27,27 Prozent hinzugewinnen. Am 30.09.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 9,27 EUR ab. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 2,06 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Die Dividendenausschüttung für Südzucker-Aktionäre betrug im Jahr 2025 0,200 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,180 EUR belaufen. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Südzucker-Aktie bei 10,07 EUR.

Am 10.07.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.05.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,18 EUR vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren 0,36 EUR erwirtschaftet worden. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 15,60 Prozent auf 2,15 Mrd. EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 2,55 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Südzucker dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2026 voraussichtlich am 09.10.2025 präsentieren. Die Q3 2027-Finanzergebnisse könnte Südzucker möglicherweise am 14.01.2027 präsentieren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 0,074 EUR je Südzucker-Aktie.

