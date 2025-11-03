Südzucker Aktie News: Südzucker verbilligt sich am Vormittag

Aktienentwicklung

Die Aktie von Südzucker gehört am Montagvormittag zu den Verlierern des Tages. Zuletzt ging es für die Südzucker-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,2 Prozent auf 9,56 EUR.

Die Südzucker-Aktie gab im XETRA-Handel um 09:03 Uhr um 0,2 Prozent auf 9,56 EUR nach. Die Südzucker-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 9,56 EUR ab. Den Handelstag beging das Papier bei 9,57 EUR. Von der Südzucker-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 2.956 Stück gehandelt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 12,04 EUR erreichte der Titel am 25.04.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Südzucker-Aktie 26,01 Prozent zulegen. Am 09.10.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 9,22 EUR. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Südzucker-Aktie 3,51 Prozent sinken.

Im Jahr 2025 erhielten Südzucker-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,200 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,180 EUR. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Südzucker-Aktie bei 10,20 EUR.

Südzucker veröffentlichte am 09.10.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.08.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Der Verlust je Aktie wurde auf -0,20 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Südzucker ein Ergebnis je Aktie von 0,25 EUR vermeldet. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 19,48 Prozent auf 2,05 Mrd. EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 2,54 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2026 dürfte Südzucker am 13.01.2026 präsentieren. Einen Blick in die Q3 2027-Bilanz können Südzucker-Anleger Experten zufolge am 14.01.2027 werfen.

Analysten gehen davon aus, dass Südzucker 2026 einen Verlust in Höhe von -0,044 EUR je Aktie ausweisen dürften.

