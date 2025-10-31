DAX23.958 -0,7%Est505.662 -0,7%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto14,79 -1,3%Nas23.667 +0,4%Bitcoin94.638 +1,2%Euro1,1527 -0,4%Öl65,06 +0,5%Gold3.986 -1,3%
Südzucker im Fokus

Südzucker Aktie News: Südzucker am Freitagnachmittag billiger

31.10.25 16:08 Uhr
Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Südzucker. Zuletzt fiel die Südzucker-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,9 Prozent auf 9,59 EUR ab.

Die Aktie notierte um 15:49 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,9 Prozent auf 9,59 EUR. Das Tagestief markierte die Südzucker-Aktie bei 9,57 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 9,66 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 24.211 Südzucker-Aktien den Besitzer.

Bei einem Wert von 12,04 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (25.04.2025). Gewinne von 25,61 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 09.10.2025 gab der Anteilsschein bis auf 9,22 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 3,81 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Südzucker-Aktie.

Südzucker-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 0,200 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,180 EUR aus. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 10,20 EUR.

Am 09.10.2025 äußerte sich Südzucker zu den Kennzahlen des am 31.08.2025 ausgelaufenen Quartals. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -0,20 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel waren 0,25 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 19,48 Prozent zurück. Hier wurden 2,05 Mrd. EUR gegenüber 2,54 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum generiert.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 13.01.2026 erfolgen. Am 14.01.2027 wird Südzucker schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2027 präsentieren.

Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem Südzucker-Verlust in Höhe von -0,044 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

