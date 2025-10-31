DAX24.002 -0,5%Est505.678 -0,4%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto15,06 +0,5%Nas23.581 -1,6%Bitcoin94.895 +1,5%Euro1,1571 ±0,0%Öl64,70 ±-0,0%Gold4.009 -0,7%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Amazon 906866 NVIDIA 918422 Rheinmetall 703000 Deutsche Telekom 555750 TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Meta Platforms (ex Facebook) A1JWVX Apple 865985 Lufthansa 823212 DroneShield A2DMAA Alphabet A (ex Google) A14Y6F BYD A0M4W9 Microsoft 870747 adidas A1EWWW Volkswagen (VW) vz. 766403 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX etwas tiefer -- Asiens Börsen ungleich -- Amazon steigert Gewinn kräftig -- Apple meldet mehr Umsatz und Gewinn -- Coinbase schlägt Erwartungen -- BYD, Strategy, Netflix, Reddit im Fokus
Top News
Reddit-Aktie hebt ab: Social Media-Konzern meldet mehr Umsatz und Gewinn Reddit-Aktie hebt ab: Social Media-Konzern meldet mehr Umsatz und Gewinn
Webinar mit Ingmar Königshofen: Systematisch Trading-Chancen identifizieren - so geht es an den Märkten weiter! Webinar mit Ingmar Königshofen: Systematisch Trading-Chancen identifizieren - so geht es an den Märkten weiter!
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Jetzt Gratis-Aktie sichern! Konto bei XTB eröffnen, Geld einzahlen, Aktie erhalten. Infos: aktien.xtb.com/gratis-aktie. Investments bergen Risiken.
Südzucker im Blick

Südzucker Aktie News: Südzucker am Vormittag kaum verändert

31.10.25 09:22 Uhr
Südzucker Aktie News: Südzucker am Vormittag kaum verändert

Die Aktie von Südzucker zeigt am Freitagvormittag wenig Änderung. Zum Vortag unverändert notierte die Südzucker-Aktie zuletzt im XETRA-Handel bei 9,68 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Südzucker AG (Suedzucker AG)
9,66 EUR 0,06 EUR 0,57%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Kaum Ausschläge verzeichnete die Südzucker-Aktie im XETRA-Handel und tendierte um 09:05 Uhr bei 9,68 EUR. In der Spitze gewann die Südzucker-Aktie bis auf 9,68 EUR. Die Südzucker-Aktie sank bis auf 9,66 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 9,66 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 3.533 Südzucker-Aktien.

Am 25.04.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 12,04 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. 24,44 Prozent Plus fehlen der Südzucker-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 9,22 EUR am 09.10.2025. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Südzucker-Aktie derzeit noch 4,70 Prozent Luft nach unten.

Nachdem im Jahr 2025 0,200 EUR an Südzucker-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,180 EUR aus. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 10,20 EUR.

Die Bilanz zum am 31.08.2025 abgelaufenen Quartal legte Südzucker am 09.10.2025 vor. Südzucker vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,20 EUR. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0,25 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Südzucker in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 19,48 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 2,05 Mrd. EUR im Vergleich zu 2,54 Mrd. EUR im Vorjahresquartal.

Die Südzucker-Bilanz für Q3 2026 wird am 13.01.2026 erwartet. Südzucker dürfte die Q3 2027-Ergebnisse Experten zufolge am 14.01.2027 präsentieren.

Analysten erwarten für 2026 einen Verlust in Höhe von -0,044 EUR je Südzucker-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Südzucker-Aktie

Südzucker-Aktie legt zu: Niedrige Preise belasten - Ausblick bestätigt

Südzucker-Aktie fällt: Ausblick nach unten korrigiert

Juli 2025: Das sind die Expertenmeinungen zur Südzucker-Aktie

Ausgewählte Hebelprodukte auf Südzucker

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Südzucker

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: ah

Nachrichten zu Südzucker AG (Suedzucker AG)

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Südzucker AG (Suedzucker AG)

DatumRatingAnalyst
16.10.2025Südzucker HoldWarburg Research
10.10.2025Südzucker VerkaufenDZ BANK
10.10.2025Südzucker HoldDeutsche Bank AG
09.10.2025Südzucker HoldWarburg Research
09.09.2025Südzucker HoldWarburg Research
DatumRatingAnalyst
18.04.2024Südzucker KaufenDZ BANK
22.02.2024Südzucker KaufenDZ BANK
17.01.2024Südzucker KaufenDZ BANK
11.01.2024Südzucker BuyWarburg Research
20.12.2023Südzucker BuyWarburg Research
DatumRatingAnalyst
16.10.2025Südzucker HoldWarburg Research
10.10.2025Südzucker HoldDeutsche Bank AG
09.10.2025Südzucker HoldWarburg Research
09.09.2025Südzucker HoldWarburg Research
22.08.2025Südzucker HoldDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
10.10.2025Südzucker VerkaufenDZ BANK
14.07.2025Südzucker VerkaufenDZ BANK
21.05.2025Südzucker VerkaufenDZ BANK
21.05.2025Südzucker UnderweightBarclays Capital
14.01.2025Südzucker SellWarburg Research

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Südzucker AG (Suedzucker AG) nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen