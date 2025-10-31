Südzucker Aktie News: Südzucker am Vormittag kaum verändert

Südzucker im Blick

Die Aktie von Südzucker zeigt am Freitagvormittag wenig Änderung. Zum Vortag unverändert notierte die Südzucker-Aktie zuletzt im XETRA-Handel bei 9,68 EUR.

Kaum Ausschläge verzeichnete die Südzucker-Aktie im XETRA-Handel und tendierte um 09:05 Uhr bei 9,68 EUR. In der Spitze gewann die Südzucker-Aktie bis auf 9,68 EUR. Die Südzucker-Aktie sank bis auf 9,66 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 9,66 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 3.533 Südzucker-Aktien.

Am 25.04.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 12,04 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. 24,44 Prozent Plus fehlen der Südzucker-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 9,22 EUR am 09.10.2025. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Südzucker-Aktie derzeit noch 4,70 Prozent Luft nach unten.

Nachdem im Jahr 2025 0,200 EUR an Südzucker-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,180 EUR aus. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 10,20 EUR.

Die Bilanz zum am 31.08.2025 abgelaufenen Quartal legte Südzucker am 09.10.2025 vor. Südzucker vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,20 EUR. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0,25 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Südzucker in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 19,48 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 2,05 Mrd. EUR im Vergleich zu 2,54 Mrd. EUR im Vorjahresquartal.

Die Südzucker-Bilanz für Q3 2026 wird am 13.01.2026 erwartet. Südzucker dürfte die Q3 2027-Ergebnisse Experten zufolge am 14.01.2027 präsentieren.

Analysten erwarten für 2026 einen Verlust in Höhe von -0,044 EUR je Südzucker-Aktie.

