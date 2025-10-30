DAX24.082 -0,2%Est505.669 -0,6%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto14,87 -3,3%Nas23.958 +0,6%Bitcoin93.765 -1,1%Euro1,1561 -0,4%Öl64,26 -1,0%Gold3.968 +0,6%
Heute im Fokus
Vor EZB-Entscheid: DAX verliert -- Trump und Xi mit Teileinigung -- Microsoft, Alphabet, Novo Nordisk, Metsera, DroneShield, Meta, Scout24, HelloFresh, Palantir im Fokus
Alphabet-Aktie springt an: Google-Mutter steigert im 3. Quartal Gewinn
Profil
Aktienentwicklung

Südzucker Aktie News: Südzucker am Mittag mit stabiler Tendenz

30.10.25 12:04 Uhr
Südzucker Aktie News: Südzucker am Mittag mit stabiler Tendenz

Ohne große Bewegung zeigt sich am Donnerstagmittag die Aktie von Südzucker. Die Südzucker-Aktie wies zuletzt kaum Veränderungen aus. Im XETRA-Handel notierte das Papier bei 9,69 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Südzucker AG (Suedzucker AG)
9,67 EUR -0,05 EUR -0,46%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Südzucker-Aktie wies um 11:39 Uhr kaum Veränderungen aus. Im XETRA-Handel notierte das Papier bei 9,69 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die Südzucker-Aktie bei 9,71 EUR. Der Kurs der Südzucker-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 9,63 EUR nach. Bei 9,67 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Bisher wurden heute 13.268 Südzucker-Aktien gehandelt.

Bei einem Wert von 12,04 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (25.04.2025). Der aktuelle Kurs der Südzucker-Aktie ist somit 24,32 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Bei 9,22 EUR erreichte der Anteilsschein am 09.10.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 4,80 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Südzucker-Aktie.

Nach 0,200 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,180 EUR je Südzucker-Aktie. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 10,20 EUR für die Südzucker-Aktie.

Die Zahlen des am 31.08.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte Südzucker am 09.10.2025. Es wurde ein Verlust je Aktie von -0,20 EUR gegenüber 0,25 EUR im Vorjahresquartal verkündet. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Südzucker in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 19,48 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 2,05 Mrd. EUR im Vergleich zu 2,54 Mrd. EUR im Vorjahresquartal.

Mit der Q3 2026-Bilanzvorlage von Südzucker wird am 13.01.2026 gerechnet. Experten erwarten die Q3 2027-Kennzahlen am 14.01.2027.

Analysten gehen davon aus, dass Südzucker 2026 einen Verlust in Höhe von -0,044 EUR je Aktie ausweisen dürften.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Südzucker-Aktie

Nachrichten zu Südzucker AG (Suedzucker AG)

DatumMeistgelesen
