Heute im Fokus
ETH-Transfer in Millionenhöhe: Verkauft die Ethereum Foundation ihre Reserven?
Tesla-Aktie: Tesla bringt mit "Mad Max" den Raser Modus zurück
Kursentwicklung

Südzucker Aktie News: Südzucker am Mittwochnachmittag mit Verlusten

29.10.25 16:08 Uhr
Südzucker Aktie News: Südzucker am Mittwochnachmittag mit Verlusten

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Südzucker. Die Aktionäre schickten das Papier von Südzucker nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 1,2 Prozent auf 9,72 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Südzucker AG (Suedzucker AG)
9,71 EUR -0,13 EUR -1,32%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Südzucker-Aktie musste um 15:45 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 1,2 Prozent auf 9,72 EUR. Die Südzucker-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 9,70 EUR ab. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 9,74 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 28.981 Südzucker-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 25.04.2025 erreichte der Anteilsschein mit 12,04 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Südzucker-Aktie mit einem Kursplus von 23,93 Prozent wieder erreichen. Am 09.10.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 9,22 EUR. Der derzeitige Kurs der Südzucker-Aktie liegt somit 5,37 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nachdem Südzucker seine Aktionäre 2025 mit 0,200 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,180 EUR je Aktie ausschütten. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Südzucker-Aktie bei 10,20 EUR.

Die Zahlen des am 31.08.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte Südzucker am 09.10.2025. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,20 EUR. Im Vorjahresquartal waren 0,25 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz lag bei 2,05 Mrd. EUR – das entspricht einem Abschlag von 19,48 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 2,54 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Am 13.01.2026 dürfte die Q3 2026-Bilanz von Südzucker veröffentlicht werden. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2027-Bilanz auf den 14.01.2027.

Analysten gehen davon aus, dass Südzucker 2026 einen Verlust in Höhe von -0,044 EUR je Aktie ausweisen dürften.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Südzucker-Aktie

Nachrichten zu Südzucker AG (Suedzucker AG)

DatumMeistgelesen
